На Кубани и в Адыгее в 2026 году планируют проверить 10 млн тонн пшеницы

В 2026 году государственный мониторинг пшеницы в России полностью переведен в цифровой формат. Как сообщили в Новороссийском филиале ФГБУ «ЦОК АПК», подача заявок на проведение мониторинга теперь осуществляется исключительно через федеральную систему ФГИС «Зерно», что должно упростить взаимодействие сельхозпроизводителей с контролирующими органами и ускорить проведение проверок качества урожая.

По данным учреждения, в текущем году в стране планируется обследовать около 44 млн т пшеницы. На территории Краснодарского края и Республики Адыгея эту работу выполняют специалисты Новороссийского филиала. В регионе предстоит проверить порядка 9,7 млн т зерна, отобрать 12,5 тыс. проб и провести около 237,7 тыс. лабораторных исследований.

В 2026 году посевные площади пшеницы в Краснодарском крае составили 1,62 млн га, в Адыгее — 90 тыс. га. Валовой сбор культуры прогнозируется на уровне 9,37 млн т и 365 тыс. т соответственно.

Контроль будет осуществляться с использованием автоматических индикаторов риска. В частности, внимание инспекторов могут привлечь случаи, когда заявленный объем урожая превышает средние показатели по району более чем на 50%, а также ситуации с длительным хранением зерна на объектах, не проходивших модернизацию и проверку в течение длительного времени.

Вячеслав Рыжков