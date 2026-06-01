АТОР: снижение турпотока в Крым на фоне ограничений на отпуск бензина не отмечается

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин рассказал «Ъ-Кубань», что в Республике Крым на данный момент не фиксируется снижение туристического потока на фоне ограничений на отпуск топлива в регионе.

По словам эксперта, туристы пока не отреагировали в полной мере на новости о введении ограничений на отпуск бензина марок АИ-92 и АИ-95 в Республике Крым и Севастополе, информация о которых стала известна 31 мая. Господин Ромашкин отмечает, что обычно туристам необходимо около двух-трех недель на возможные корректировки отпусков.

«Поток пока не падает, к тому же можно взять запас бензина с собой. Кому-то хватает одного бака, чтобы заехать и выехать из Крыма. Власти также работают над этой проблемой. Нужно подождать»,— подчеркнул Сергей Ромашкин.

Ранее ряд СМИ сообщал, что руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии Артур Абдюханов заявил, что говорить об угрозе курортного сезона в Крыму «сейчас преждевременно». По его словам, фиксируется некоторое снижение темпов бронирования туров в Крым, однако пока речь идет о незначительной коррекции спроса, а не о массовых отказах от поездок. Эксперт также отметил, что туристы так быстро не реагируют на подобные события.

Алина Зорина