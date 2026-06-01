В Кремле прокомментировали проблему нехватки бензина в Крыму

Проблемы с нехваткой топлива на Крымском полуострове находятся в центре внимания российских властей. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Текущие проблемы — они подлежат решению. Это вопросы, которые стоят на повестке дня, высоко на повестке дня. Все уровни властей работают над решением проблем»,— цитирует представителя Кремля «РИА Новости».

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 на полуострове отпускается в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам без ограничений по объему. По словам господина Аксенова, для нормализации ситуации потребуется порядка 30 дней.

Аналогичная ситуация с дефицитом топлива складывается и в Севастополе. Местные власти также вводят временные ограничения на продажу отдельных марок бензина.

