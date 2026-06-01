Двое подростков остаются в больнице Севастополя после обрушения балкона в школе

Двое подростков, пострадавших при обрушении балкона в севастопольской школе №13, остаются в городской больнице №5. Врачи оценивают их состояние как стабильное. Остальные ребята уже выписаны. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в мессенджере «Макс».

Он уточнил, что еще один юноша проходит лечение в Российской детской клинической больнице (РДКБ) в Москве. Пострадавший находится в сознании, самостоятельно дышит, его состояние оценивается как стабильное.

Второй выпускник, который также был направлен на лечение в столицу, уже вернулся домой. Угрозы его жизни нет, подросток чувствует себя удовлетворительно.

Напомним, инцидент произошел 25 мая во время празднования последнего звонка. Ученики выпускного класса вышли на балкон на втором этаже над центральным входом в школу, чтобы сфотографироваться. Балкон не выдержал и обрушился. С него упали шесть мальчиков и трое девочек 17 лет.

Наталья Решетняк