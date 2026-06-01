Купальный сезон на черноморском побережье откроется не раньше второй половины июня

Старт купального сезона на черноморском побережье может сместиться на вторую половину июня из-за возможного арктического вторжения, которое способно повлиять на погодные условия на юге России в начале месяца.

Как рассказала «Ъ-Сочи» член экспертного совета по особо охраняемым природным территориям Краснодарского края Юлия Набережная, поступление холодных воздушных масс может привести к понижению температуры воздуха, усилению осадков и ухудшению погодной обстановки. В горных районах не исключаются локальные снегопады.

По оценке специалиста, в случае реализации такого сценария наиболее ощутимо изменения скажутся на черноморском побережье, где прогрев морской воды может замедлиться. Азовское море при этом традиционно достигнет комфортных температур раньше.

Синоптики отмечают, что устойчивые условия для купания на Черном море, вероятно, сформируются не ранее середины июня, а местами — ближе к концу месяца.

В Сочи май завершился с температурными значениями ниже климатической нормы: отклонение составило около 1,4 градуса. По предварительным прогнозам, к началу лета температура воды у побережья позволит лишь кратковременные купания, оставаясь относительно прохладной.

Метеорологи подчеркивают, что прогноз носит предварительный характер и будет уточняться по мере поступления новых данных.

Вячеслав Рыжков