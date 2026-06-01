В двух сельских поселениях Крымского района ввели режим ЧС

В Крымском районе на фоне сильных осадков введен режим ЧС в населенных пунктах двух сельских поселений — в Троицком сельском поселении в станице Троицкой и хуторе Западном, а также в Киевском сельском поселении в хуторе Урма и селе Гвардейском. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального образования.

Решение о введении режима чрезвычайной ситуации было принято на заседании КЧС, которое провел временно исполняющий обязанности главы Крымского района Станислав Казанжи. В Троицкое и Киевское сельские поселения направили автобусы для эвакуации людей. В школах и домах культуры развернули пункты временного размещения.

«Маломобильных жителей вывозят в гостиницу Крымска. Жители населенных пунктов оповещены о подтоплении. При необходимости будут включены сирены оповещения»,— говорится в сообщении администрации.

Жителей указанных населенных пунктов просят быть бдительными и принять все меры для обеспечения своей безопасности. Необходимо предупредить родственников, соседей и знакомых об угрозе, позаботиться об одиноких и маломобильных гражданах. Также следует убедиться в конкретном местонахождении детей и пожилых родственников. Нужно собрать документы, деньги, необходимые вещи и лекарства в один водонепроницаемый пакет, приготовить запас питьевой воды и нескоропортящихся продуктов. При наличии собственного транспорта рекомендуется эвакуироваться в ближайший пункт временного размещения, к родственникам или знакомым, которые живут вне зоны ЧС.

Пункты временного размещения в Троицком сельском поселении: СКЦ ст. Троицкой, 57-я школа ст. Троицкой. Киевское сельское поселение: 31-я школа с. Экономическое и 12-я школа с. Киевское.

Алина Зорина