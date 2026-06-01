«Восток инвестиции» получили долю ижевского обжарщика Tasty Coffee

Международная компания «Кенигсберг инвестментс» (калининградское юрлицо крупного инвестхолдинга «Восток инвестиции») приобрела долю в 20% ижевского производства по обжарке кофе Tasty Coffee. В состав учредителей МКООО вошла 31 апреля, такие данные содержатся на портале «Чекко».

Остальные 80% принадлежат основателям сети братьям Михаилу и Артему Шарову. Чистая прибыль ООО «Тэйсти кофе» без учета «дочек» составила в 2025 году 632 млн руб. (+56% год к году) при выручке 6,9 млрд руб. (+67%). Сумму сделки стороны не раскрывают, пишет Forbes. Собеседники издания допускают, что холдинг мог заплатить обжарщику от 1 до 2,6 млрд руб.

Tasty Coffee — один из крупнейших производителей кофе класса спешелти в России. Предприятие было основано в Ижевске в 2008 году. Как заявляют в компании, в 2025 году общий объем отгруженного кофе превысил 5,2 тыс. т, что на 48% больше, чем годом ранее. В Tasty Coffee работает чуть более 200 человек. Кофе обжаривают как для сегмента HoReCa (рестораны, кофейни, отели), так и для розничных покупателей и корпоративных клиентов.