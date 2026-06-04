Учебный план

Система образования в России стоит на пороге масштабных изменений. Из ключевых направлений, которые определят облик высшей и средней профессиональной школы в ближайшие годы, эксперты выделяют практико-ориентированность, цифровизацию и приоритетное развитие инженерно-технических и естественно-научных специальностей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран К 2032 году потребность экономики в кадрах с высшим образованием составит 4,75 млн человек. Наибольший дефицит прогнозируется в инженерно-техническом секторе, сфере информационных технологий, здравоохранении, педагогике и научных исследованиях

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ К 2032 году потребность экономики в кадрах с высшим образованием составит 4,75 млн человек. Наибольший дефицит прогнозируется в инженерно-техническом секторе, сфере информационных технологий, здравоохранении, педагогике и научных исследованиях

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Согласно сведениям мониторинга контрольных цифр приема, в 2018–2025 годах наблюдалось существенное расширение общего контингента поступающих: совокупный прием по бюджетной и коммерческой основе увеличился на 18,8%, с 491,9 тыс. человек в 2018 году до 584,5 тыс. в 2025 году. При этом объем государственного финансирования, выраженный через количество бюджетных мест, вырос на 22,6% (с 291,7 до 357,5 тыс.). Однако начиная с 2023 года данный показатель стабилизировался, достигнув плато в диапазоне 357–359 тыс. мест, что, по мнению руководителя лаборатории «Развитие университетов» Института образования НИУ ВШЭ Нияза Габдрахманова, свидетельствует о завершении этапа экстенсивного расширения бюджетного сектора и о переходе к оптимизации его отраслевой структуры.

Технологические приоритеты

По актуальным оценкам, к 2032 году потребность экономики в кадрах с высшим образованием составит 4,75 млн человек. Наибольший дефицит прогнозируется в инженерно-техническом секторе, сфере информационных технологий, здравоохранении, педагогике и научных исследованиях. Структурный разрыв на рынке труда, полагает господин Габдрахманов, будет компенсироваться преимущественно за счет системы среднего профессионального образования (СПО): около 65% кадрового дефицита, связанного с рабочими и техническими специальностями (механики, слесари, фельдшеры, медсестры и др.), придется именно на уровень СПО.

«Таким образом, в ближайшие годы подготовка специалистов будет развиваться по пути приоритизации инженерно-технических, естественно-научных и медицинских направлений, сопровождаемой усилением государственного регулирования коммерческого приема и расширением адресных механизмов отбора. Данная стратегия направлена на обеспечение качественного соответствия выпускников стратегическим потребностям национальной экономики в условиях перехода к технологическому суверенитету и структурной трансформации»,— подчеркивает представитель Института образования НИУ ВШЭ.

Ориентиры в профессиях

Эксперты сходятся во мнении, что спрос на цифровые и технические навыки будет расти. Ольга Борисова, доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ, полагает, что в высшей школе будут востребованы AI-архитекторы (архитекторы искусственного интеллекта), ML-инженеры (Machine Learning Engineer — специалист по машинному обучению), биоинформатики, специалисты по управлению киберрисками, инженеры-робототехники, Data Scientist (исследователь данных). В СПО спрос ожидается на операторов БПЛА, электромонтажников, мастеров по ремонту роботов.

Директор департамента цифрового развития и приема абитуриентов Государственного университета управления (ГУУ) Вадим Диких дополняет список профессий без высшего образования сварщиками, токарями, электриками, поварами, кондитерами.

Ольга Алканова, заведующий кафедрой маркетинга, доцент кафедры маркетинга, директор Центра преподавательского мастерства в бизнес-образовании ВШМ СПбГУ, отмечает запрос экономики на специалистов, создающих добавленную стоимость: инженеров, ИТ-специалистов, медиков, педагогов.

Новая модель

С 1 сентября 2027 года в России планируется полномасштабный переход на новую модель высшего образования, которая заменит Болонскую систему (бакалавриат — магистратура — докторантура). Обновленная система включает три уровня: базовое высшее образование (обучение от четырех до шести лет), специализированное высшее образование (СПВО, один-три года обучения) и аспирантура. СПВО представляет собой новый вид магистратуры, включающей три трека: управленческий, профессиональный и исследовательский. Аспирантура станет отдельным видом профессионального образования, ориентированным на подготовку научных и педагогических кадров.

Госпожа Алканова считает предстоящую реформу не революцией, а «эволюцией, которая уже идет в рамках эксперимента». Она преследует цели фундаментальной подготовки на базовом уровне и углубления в профессию или смежную область на специализированном уровне.

Господин Диких подчеркивает, что цель реформы — обеспечивать страну специалистами, готовыми выполнять задачи бизнеса и государства за более короткий срок. Он добавляет, что траектория развития уже заложена во многих университетах — речь идет о специализированном высшем образовании как замене бакалавриату и магистратуре.

Господин Габдрахманов объясняет, что переход к модели базового и специализированного высшего образования направлен на повышение гибкости, практической направленности и скорости подготовки квалифицированных кадров. «Степень выполнимости поставленных задач будет определяться качеством нормативно-правового регулирования, институциональной готовностью вузов к структурным изменениям и глубиной реального вовлечения бизнес-сообщества в образовательный процесс»,— предупреждает эксперт.

Без отрыва от производства

Проблема оторванности образования от нужд бизнеса признается на высоком государственном уровне. Ольга Никифорова, доцент ВШМ СПбГУ, предлагает говорить не о разрыве, а о динамическом несоответствии темпов изменений: рынок труда трансформируется быстрее, чем обновляется образование. «Каждый работодатель хочет закрыть свои потребности здесь и сейчас. Задача же вуза — подготовить выпускника, способного строить свою профессиональную карьеру на долгую дистанцию, адаптироваться под разного работодателя, в разных условиях рынка, быть полезным и эффективным для экономики своего региона, отрасли, государства. Более того, одна из важных задач образования — его воспитательная и ценностная составляющие, что нельзя забывать»,— указывает эксперт.

В связи с этим отношения вуза и работодателя не должны быть сервисными, важно их развивать в партнерских позициях. «В эту партнерскую модель очень важно включать и государство, обеспечивающего эффективное взаимодействие и стандарты преемственности школы, вуза, работодателя для гражданина и всех других участников этого многостороннего взаимодействия»,— говорит госпожа Никифорова.

Среди инструментов устранения кадрового дисбаланса Ольга Борисова перечисляет необходимость закрепления якорных работодателей за вузами и колледжами, среднесрочного прогноза и мониторинга потребностей в кадрах, пересмотр учебных планов и включения в них практики с первого курса, корректировку формата аттестации, включая возможность защиты диплома на территории работодателя. Немаловажным фактором преодоления разрыва госпожа Борисова считает развитие инфраструктуры для подготовки кадров и создание передовых инженерных школ.

Образование и демография

Ольга Никифорова называет демографический фактор не краткосрочным вызовом, а долгосрочным структурным регулятором как рынка труда, так и системы образования. Конкуренция за абитуриента обостряется: каждый потенциальный студент становится ценным, требующим индивидуальной образовательной траектории и ранней профориентации.

«Вузы, не способные продемонстрировать востребованность выпускников и связь с работодателями, столкнутся с риском снижения набора и интереса со стороны абитуриентов,— обозначает представитель ВШМ СПбГУ.— Для бизнеса это означает переход от роли потребителя и заказчика кадров к функции соинвестора и соавтора образовательных программ. Для университетов — это призыв к переосмыслению миссии и ориентации на сопровождение профессионального становления подрастающего поколения на протяжении всей карьеры, начиная со школы».

Перспективы высшей и средней школы

Ольга Алканова думает, что в ближайшие годы подготовка специалистов будет двигаться в сторону большей вариативности и одновременно более жесткой профессионализации. Государство и академическое сообщество ищут гибкие модели, учитывающие отраслевую и региональную специфику. «При этом мы наблюдаем усиление фокуса на сохранении студента в изначальной предметной области. Управленческая магистратура, на наш взгляд, останется важной профессиональной надстройкой для тех, кто начинает руководить проектами и командами»,— обращает внимание эксперт.

Цифровизация сферы образования идет неравномерно, но уверенно. «Высшая школа в этом смысле часто выступает драйвером, СПО — более прагматичным последователем, ориентированным на быстрый выход выпускника на рынок»,— поясняет госпожа Алканова.

Цифровая трансформация системы высшего и среднего профессионального образования носит ускоренный характер в приоритетных сегментах, поддерживаемых государственной политикой и бизнес-сообществом, добавляет господин Габдрахманов. Современные технологические решения не столько замещают молодых специалистов, сколько трансформируют их профессиональные роли, смещая фокус с исполнительских функций на аналитические, управленческие и проектные задачи. «В перспективе наиболее востребованными станут кадры, обладающие гибридными компетенциями, способные эффективно работать в симбиозе с системами искусственного интеллекта, обрабатывать большие данные и принимать решения в условиях высокой степени неопределенности»,— резюмирует эксперт НИУ ВШЭ.

Александра Тен