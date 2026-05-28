Главные новости за 28 мая. Сочи

Тысячи российских туристов не могут вылететь из Турции в Екатеринбург, Казань, Самару, Сочи, Минеральные Воды и другие города из-за отмены рейсов авиакомпании Air Anka. Заказчики чартеров — туроператоры Anex и «Интурист» — продлевают туристам проживание в отелях за свой счет и ищут варианты замены рейсов.

Бывшего полицейского Сочи признали виновным в том, что вместе с коллегой незаконно проверил торговый павильон, а затем потребовал у владельца взятку 160 тыс. руб. и позже еще 200 тыс. руб. регулярными платежами, угрожая новыми проверками. Суд приговорил его к девяти годам строгого режима, штрафу 360 тыс. руб.

Легендарная сочинская гостиница «Приморская» откроется после масштабной реконструкции в 2027 году. Проект по сохранению объекта культурного наследия и строительству нового гостиничного комплекса реализуется в Центральном районе курорта.

Бонусная серия катаний откроется с 1 июня на курорте «Красная Поляна», где на высоте 2 тыс. м над уровнем моря построили летний сноупарк. В 2026 году организаторы ожидают около 2,5 тыс. участников из разных регионов России.

Качество воды в Черном море у берегов Сочи соответствует всем установленным нормативам. Безопасность воды и грунта на пляжах курорта подтвердили лабораторные исследования Роспотребнадзора.

Число выходов кавказского бурого медведя к населенным пунктам в Сочинском национальном парке за первые пять месяцев 2026 года выросло вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Официально зафиксировано 150 случаев появления хищников вблизи человека.

По итогам 2026 года рост турпотока из России в Абхазию может достичь 15%. Направление стало популярнее отдыха в Сочи из-за разницы в ценах на проживание в 25% и открытия аэропорта в Сухуме.