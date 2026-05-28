В Сочинском нацпарке число выходов медведей к людям выросло вдвое

Число выходов кавказского бурого медведя к населенным пунктам в Сочинском национальном парке за первые пять месяцев 2026 года выросло вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Официально зафиксировано 150 случаев появления хищников вблизи человека, пишет ТАСС со ссылкой на старшего научного сотрудника нацпарка Реваза Пруидзе.

По словам эксперта, речь идет о медведях, которые ориентированы на жизнь рядом с населенными пунктами и получение пищи из доступных источников. Таких животных называют синантропами. Их количество в нацпарке неуклонно растет. При этом 150 случаев — это только те, которые удалось отразить в официальной статистике, отметил Пруидзе.

Для уменьшения числа выходов медведей на территорию курорта «Роза Хутор» заключили меморандум о совместных действиях между руководством нацпарка и курорта. Курорт инициировал закладку фруктового сада для питания медведей вдали от своей территории. Однако выполнение всех необходимых требований займет до двух лет. Нужно провести научно-технический совет, определить локацию для посадки, рассчитать количество саженцев, закупить их и пройти соответствующий карантин.

Ожидаемый результат от закладки сада можно будет получить примерно через десять лет, отметил эксперт. Поэтому в первую очередь важно устранить возможность для питания синантропных медведей остатками пищи туристов и местных жителей. Для этого предлагается заменить все контейнеры для пищевых отходов на территории нацпарка на герметичные, с устойчивыми замками. Это не позволит хищникам ощущать запахи пищи и свободно открывать баки.

Сочинский национальный парк основан в 1983 году. Он расположен вдоль побережья Черного моря на территории города-курорта Сочи, на северо-западе Большого Кавказа. Это первый национальный парк в России. Он является подведомственным учреждением Минприроды РФ. Площадь парка составляет 214 тыс. га, из которых 94,1% занято горными лесами. Флора включает более 2,2 тыс. видов. Около 30% видов животных и растений являются реликтовыми, 20% — эндемичными, более 20% занесены в различные Красные книги.

