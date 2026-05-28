Единственный в России летний сноупарк откроется в горах под Сочи

Бонусная серия катаний откроется с 1 июня на курорте «Красная Поляна», где на высоте 2 тыс. м над уровнем моря построили летний сноупарк. В 2026 году организаторы ожидают около 2,5 тыс. участников из разных регионов России, сообщили журналистам в пресс-службе курорта.

С 1 по 28 июня на курорте стартует бонусная серия катаний. Специально для этого на высоте 2 тыс. м в рамках ежегодного фестиваля Bonus Summer Camp построили единственный в России летний сноупарк площадью 30 тыс. кв. м. Именно здесь, в высокогорной долине Цирк-2, благодаря особому микроклимату снег сохраняется значительно дольше, чем на других курортах горного кластера Сочи. Это позволяет продлить горнолыжный сезон даже в начале лета.

В этом году Bonus Summer Camp переходит на новый уровень и присоединяется к экосистеме New Star Festivals. Проект соединит спорт, мероприятия на открытом воздухе, музыку и семейный отдых в формате четырехнедельного семейного лагеря-фестиваля с летним сноупарком.

Сноупарк будет состоять из пяти зон для катания. Это объединит райдеров разного уровня подготовки — от новичков до профессионалов. Инфраструктура включает пять подъемников, а также джиб-фигуры и трамплины как для начинающих, так и для опытных спортсменов и прорайдеров. Уже в ближайшие выходные синоптики прогнозируют в горах небольшие снегопады, что позволит создать еще более комфортное покрытие для катания.

Традиционно самую большую аудиторию составят гости из Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара. Каждый день участников ждет расписание активностей как непосредственно в лагере, так и на территории курорта: тренировки и совместные катания с прорайдерами, занятия йогой, хайкинг, велопрогулки, скейтбординг, лекции и мастер-классы для тех, кто хочет провести время в горах не только на склоне.

