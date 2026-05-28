Экс-полицейский Сочи получил срок за получение взятки с вымогательством

Бывший сотрудник полиции Сочи Даниил Калюжный признан виновным в получении взяток и превышении должностных полномочий. Лазаревский районный суд огласил приговор в отношении экс-оперуполномоченного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Сочи, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Фигуранта дела признали виновным по п.п. «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере с вымогательством). Также вместе со своим коллегой Максимом Слядневым его признали виновным в превышении должностных полномочий (п. «г» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Суд установил, что в январе 2025 года подсудимые, не имея законных оснований, провели осмотр торгового павильона с целью выявления нарушений в сфере продажи табачной продукции. На время осмотра работа торговой точки была прекращена. Факт осмотра и его результаты, а именно отсутствие нарушений, полицейские никак не зафиксировали.

Во время осмотра в павильон приехал владелец. Фигурант дела предложил ему передать взятку в размере 160 тыс. руб. за то, чтобы в дальнейшем не проводить проверки и не принимать меры по выявлению нарушений при продаже табачной продукции. Предприниматель, опасаясь негативных последствий для своего бизнеса, согласился и передал требуемую сумму.

Получив деньги, полицейский потребовал регулярных выплат. В противном случае он угрожал активизировать проверки других трех торговых точек, также принадлежащих предпринимателю. В общей сложности подсудимый потребовал 200 тыс. руб., но согласился разбить их на несколько платежей по 50 тыс. руб. ежемесячно.

О противоправных действиях полицейского предприниматель сообщил в УФСБ России по Краснодарскому краю. Фигуранта дела задержали после получения денег.

Суд назначил экс-полицейскому наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также его лишили права занимать должности на государственной службе в правоохранительных органах на шесть лет и лишили специального звания «старший лейтенант полиции». С фигуранта дела взыскали в доход государства 360 тыс. руб.

Второй участник дела полностью признал вину и раскаялся. Суд назначил ему три года лишения свободы условно, лишил права занимать должности в правоохранительных органах на два года шесть месяцев и лишил звания «капитан полиции». Приговор не вступил в законную силу.

Мария Удовик