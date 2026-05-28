В Абхазию турпоток может вырасти на 15%

По итогам 2026 года рост турпотока из России в Абхазию может достичь 15%. Направление стало популярнее отдыха в Сочи из-за разницы в ценах на проживание в 25% и открытия аэропорта в Сухуме. Об этом «Ъ-Кубань» рассказал вице-президент ассоциации «Альянс туристических агентств» (АТА) России Алексан Мкртчян.

По информации эксперта, в Сочи двухместный номер в отеле 4* по системе all inclusive в сутки обходится в 23–24 тыс. руб. В Абхазии аналогичное проживание стоит порядка 15 тыс. руб. в сутки.

На рост турпотока в республику влияет и транспортная доступность курортов. Для отдыха в западной Абхазии туристы пользуется аэропортом в Адлере, для посещения восточной части — открывшимся в 2025 году аэропортом в Сухуме.

«Сухумский аэропорт обслуживает тех, кто хочет попасть в восточную Абхазию. Для посещения западной Абхазии удобнее воспользоваться сочинским аэропортом, который ближе к границе с Абхазией, чем у Сочи. Кроме того, есть поезд, хотя на него всегда сложно купить билеты. Многие добираются до Адлера, а затем пересаживаются на "Ласточку" или едут в Абхазию на автомобиле»,— сообщил вице-президент АТА.

По мнению эксперта, за счет перечисленных факторов в 2026 году Абхазия получит на 15% больше туристов, чем в прошлом, в отличие от Сочи, где ожидается снижение турпотока на 10%.

Наталья Белоштейн