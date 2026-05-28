Сочинская гостиница «Приморская» откроется после реконструкции в 2027 году

Легендарная сочинская гостиница «Приморская» откроется после масштабной реконструкции в 2027 году. Проект по сохранению объекта культурного наследия и строительству нового гостиничного комплекса реализуется в Центральном районе курорта, сообщает пресс-служба администрации курорта со ссылкой на заместителя главы Сочи Евгения Чеботарева.

Здание построили в стиле постконструктивизма по проекту ростовских архитекторов В.Н. Наумычева и Я.А. Ребайна. Оно открылось 17 августа 1936 года. В годы Великой Отечественной войны с 1943 по 1945 год в гостинице размещался военный госпиталь №2095, который входил в состав 56-й армии Северо-Кавказского фронта.

В 2021 году на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение между администрацией Краснодарского края, администрацией Сочи и группой компаний «ЛСР». Документ закрепил обязательства по сохранению исторического облика и строительству нового корпуса.

В 2026 году исполнилось 90 лет со дня открытия главного корпуса гостиницы. Строители вышли на финишную прямую реставрационных работ. Историческое здание, которое является объектом культурного наследия регионального значения, восстанавливают. Провели комплекс противоаварийных работ, стены укрепили методом инъектирования специальным раствором. После открытия гостиницы появится около 500 новых рабочих мест.

Параллельно завершают возведение двух 28-этажных корпусов. На высоте 28-го этажа башни соединили перемычкой, где разместится бассейн. На объекте идут внутренняя отделка, остекление и прокладка инженерных коммуникаций.

Мария Удовик