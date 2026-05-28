Туристы не могут вылететь из Турции в Сочи и другие города РФ из-за отмены рейсов

Тысячи российских туристов не могут вылететь из Турции в Екатеринбург, Казань, Самару, Сочи, Минеральные Воды и другие города из-за отмены рейсов авиакомпании Air Anka. Об этом сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).

Отмена рейсов турецкого перевозчика между Антальей и российскими регионами привела к тому, что на курорте застряли тысячи россиян. Заказчики чартеров — туроператоры Anex и «Интурист» — продлевают туристам проживание в отелях за свой счет и ищут варианты замены рейсов. Тем, кто находится в России, предлагают перенести даты вылета или оформить возврат.

В Росавиации ранее заявили, что заявки Air Anka на новые рейсы между Россией и Турцией после 25 мая не удовлетворяются. Причина — дефицита провозных емкостей для перевозки граждан между двумя странами нет.

Руководитель отдела по связям с общественностью Anex Виктория Худаева сообщила, что компания прикладывает все усилия для скорейшего решения вопроса. Туристам предлагают продлить проживание на курортах за счет туроператора. Тем, кто находится в России, могут перенести даты на более поздние или оформить возврат. С каждой заявкой работают точечно, подбирая наиболее выгодный вариант.

Директор по связям с общественностью «Интуриста» Дарья Домостроева пояснила, что всех туристов разместили в отелях, они ожидают информации о вылетах. В ночь на 27 мая компания отправила людей в Россию тремя бортами. У «Интуриста» сотни застрявших туристов. По каждой заявке работают индивидуально, в каждом конкретном случае предложат свой вариант возврата.

Ранее сообщалось, что Anex Tour в апреле пересадил туристов из 11 городов России с рейсов Azur Air в Анталью на рейсы Air Anka. Однако позднее перевозчик начал отменять рейсы в Россию. Причина — Росавиация не продлила разрешение на полеты.

Мария Удовик