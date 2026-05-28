Качество воды у берегов Сочи соответствует всем нормам

Качество воды в Черном море у берегов Сочи соответствует всем установленным нормативам. Безопасность воды и грунта на пляжах курорта подтвердили лабораторные исследования Роспотребнадзора, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

С начала года специалисты Роспотребнадзора отобрали 1 тыс. проб воды для анализа. Исследования проводились по микробиологическим, санитарно-химическим и вирусологическим показателям. Также воду проверили на содержание нефтепродуктов. Все полученные результаты соответствуют нормативам.

Контрольные мероприятия проходят в 44 точках мониторинга, включая федеральную территорию «Сириус». В период с мая по октябрь планируется провести не менее 6 тыс. лабораторных исследований воды.

Одновременно специалисты сочинского филиала Центра гигиены и эпидемиологии проверяют пробы пляжного грунта на наличие нефтепродуктов. Все результаты также соответствуют гигиеническим требованиям, уточнили в пресс-службе администрации курорта.

Кроме того, водолазы обследуют морское дно в зонах купания на всех пляжах Сочи. Проверке подлежат участки на расстоянии до 50 метров от берега и на глубинах до 15 метров. Это делается для безопасности туристов перед началом купального сезона.

К началу сезона в Сочи подготовили около 180 пляжей. Все они готовы к приему отдыхающих. Усиленный мониторинг качества воды и грунта будет продолжаться в течение всего летнего сезона. Специалисты Роспотребнадзора следят за ситуацией в ежедневном режиме и проводят регулярные проверки качества воды.

Мария Удовик