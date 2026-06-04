Автомобиль за $250 млн

В 1955 году автоконцерн Ford начал разработку новой линейки автомобилей средней ценовой категории, позднее получившей название Edsel (в честь сына основателя компании Эдсела Форда).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Решетка радиатора Ford Edsel особенно не понравилась американским автовладельцам

Фото: SSPL / Getty Images Решетка радиатора Ford Edsel особенно не понравилась американским автовладельцам

Фото: SSPL / Getty Images

На планирование, производство, дистрибуцию и маркетинг Ford Edsel было израсходовано более $250 млн (порядка $3 млрд в пересчете на современные доллары), на рекламу было потрачено примерно 20% этой суммы. 4 сентября 1957 года состоялся официальный дебют Edsel Ford. В первый год продаж компания планировала продать 200 тыс. машин. Было произведено и продано втрое меньше — около 68 тыс. Результаты следующих лет были еще хуже: около 45 тыс. за второй год продаж, менее 3 тыс.— за третий, после чего проект был закрыт.

Основными причинами провала были неясное позиционирование (цены на некоторые модели были ближе к высокой ценовой категории), спорный дизайн (публике особенно не понравилась вертикальная решетка радиатора, похожая на лошадиный хомут), неоправданно завышенные ожидания покупателей (в рекламе было обещано нечто революционное, но за те инновации, которые были добавлены, мало кто захотел платить лишние деньги). Главной же причиной было смещение потребительских предпочтений в сторону более компактных и дешевых автомобилей в связи с начавшейся экономической рецессией. На долгие годы слово Edsel в США стало синонимом масштабного коммерческого провала.