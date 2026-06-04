Бюджетное управление Конгресса США прогнозирует сохранение дефицита бюджета страны в 2026–2027 годах на уровне $1,8–1,9 трлн. В сумме к 2031 году дефицит составит $23,1 трлн, и только его покрытие приведет к росту долга до $62,1 трлн. Из-за сохранения устойчивого структурного дефицита бюджета, по оценке МВФ, долг США в 2031 году может достичь 142% ВВП, против 125% ВВП в 2025 году. «Проблема несбалансированности доходов и расходов не решена и на средне- и долгосрочном горизонте, прежде всего из-за необеспеченности финансирования программ социального страхования и здравоохранения»,— отмечает Ольга Беленькая.

Высокий уровень госдолга рано или поздно может стать серьезной проблемой для сильно закредитованной экономики, отмечают аналитики. «Высокий госдолг может замедлить темпы экономического роста, так как капитал будет из реального сектора притекать в бесконечно эмитируемые правительством гособлигации»,— считает Наталья Мильчакова. Возможен также рост инфляции, сокращение расходов на социальные программы, повышение процентных ставок ФРС, которая в целях борьбы с инфляцией будет сдерживать темпы роста экономики. Госпожа Мильчакова не исключает и негативные социальные последствия из-за сокращения госрасходов.