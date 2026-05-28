Республика Крым и Херсонская область утвердили административную границу

Депутаты Государственного совета Республики Крым на заседании сессии в среду утвердили соглашение об установлении административной границы с Херсонской областью. Об этом сообщил председатель крымского парламента Владимир Константинов.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Своим решением депутаты утвердили заключение соглашения об установлении границы между двумя субъектами Российской Федерации — Республикой Крым и Херсонской областью», — цитирует господина Константинова «РИА Новости».

Как уточнил спикер, ранее соответствующий документ был подписан главой республики Сергеем Аксеновым и губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо.

В результате заключения соглашения существующие фактические границы между регионами не меняются. Разногласий по прохождению линии разграничения нет. Принятое решение, в частности, необходимо для внесения в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) точных сведений о прохождении границ между двумя субъектами РФ.

Наталья Решетняк