Дрифтер на BMW ответит в суде за опасное вождение в центре Новосибирска

Новосибирская прокуратура отдала под суд водителя BMW, устроившего дрифт в центре города. По ст. 267.1 УК РФ (действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств) лихачу грозит лишение свободы до двух лет. Он заявил ходатайство об особом (упрощенном) порядке рассмотрения дела, дающем право рассчитывать на более мягкий срок.

Как рассказали в надзорном ведомстве, 22-летний новосибирец из хулиганских побуждений, желая привлечь к себе внимание горожан, совершал неоднократные развороты автомобиля на 360 градусов в центре Новосибирска. Этим, указывается в деле, он создавал угрозу безопасной эксплуатации других машин.

Ранее в полиции сообщали, что на BMW нарушителя отсутствовали госномера, а на передних стеклах имелась тонировка. Дорогостоящую иномарку отправили на штрафстоянку. На допросе лихач дал признательные показания и принес извинения участникам движения.

