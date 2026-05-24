Главные новости за 18-24 мая. Ростов-на-Дону и область

Ростовская область на Дону стремительно развивает агропромышленный комплекс, прогнозируя, что объем экспорта продукции АПК достигнет $12,6 млрд к 2030 году. Это более чем в два раза превышает результаты 2025 года, когда экспорт составил $5,2 млрд. Такие данные озвучил Юрий Корнюш, советник президента Торгово-промышленной палаты региона и эксперт по ценообразованию.

В Ростове-на-Дону рынок новостроек заметно сузился: по данным bnMAP.pro, в массовом сегменте объем предложения за год сократился на 21,8% и опустился до 15,8 тыс. лотов. На фоне других городов-миллионников донская столица оказалась в группе аутсайдеров по динамике вместе с Москвой и Тюменью.

По итогам 2025 года прибыль получило 41 предприятие сельхозмашиностроения Ростовской области, тогда как 15 компаний завершили год с убытком. Совокупная выручка прибыльных организаций превысила 20,7 млрд руб., а чистая прибыль составила 1,54 млрд руб. Это следует из данных СПАРК-Интерфакс, проанализированных «Ъ-Ростов». Убыточные предприятия сформировали свыше 59 млрд руб. выручки и 5,52 млрд руб. совокупного убытка, причем основная часть отрицательного финансового результата сектора пришлась на ООО «Комбайновый завод “Ростсельмаш”». Основной оборот отрасли по-прежнему сосредоточен у нескольких производителей, связанных с группой «Ростсельмаш». Опрошенные «Ъ-Ростов» эксперты полагают, что после периода ускоренного роста отрасль столкнулась со снижением маржинальности из-за высокой ключевой ставки.

Сальдированная прибыль крупных и средних предприятий Ростовской области по итогам 2025 года сократилась на 26,9% — с 255,9 млрд до 187 млрд руб. Такие данные приводятся в заключении Контрольно-счетной палаты региона на отчет об исполнении областного бюджета, которое есть в распоряжении «Ъ-Ростов».

В апреле 2026 года через порты Ростовской области экспортировано 776 тыс. т зерна и продуктов его переработки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора. В аналогичный период 2025 года, как сообщал «Ъ-Ростов», объем отгрузки зерна составлял 520 тыс. т. Рост показателя за год составил почти 33%.

По итогам 2025 года сумма поступивших из регионов ЮФО табачных акцизов от отечественных производителей составила 157 млрд руб. Об этом заместитель директора по организации научной работы АНО «Национальный научный центр компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции» (ННЦК) Дмитрий Гольцев рассказал в рамках межрегиональной онлайн-конференции «Потенциал регионов в борьбе с нелегальным оборотом подакцизной продукции», которую 20 мая провел «Ъ-Ростов». По данным ННЦК, указанная сумма поступлений на 28 млрд руб. или почти на 22% больше, чем годом ранее. Для сравнения, по итогам 2024 года, объем акцизных поступлений от производителей табачных изделий составил 129 млрд руб.

Объем вложений в основной капитал по полному кругу организаций в Ростовской области по итогам 2025 года достиг 812,4 млрд рублей, а индекс физического объема составил 100,5%, сообщил губернатор Юрий Слюсарь на заседании регионального совета по инвестициям.

В Ростове-на-Дону за год предложение на рынке долгосрочной аренды квартир выросло на 16%. Отдельно в городе увеличился выбор студий (+22%), двухкомнатных (+17%) и однокомнатных квартир (+16%).

В первом квартале 2026 года производство одежды в Ростовской области сократилось более чем на 72% год к году. Соответствующая информация содержится в отчете о социально-экономическом развития региона в январе-марте 2026 года.

В Ростовской области фактически заморозился запуск новых проектов индивидуального жилищного строительства. Об этом «Ъ-Ростов» рассказал директор ростовского офиса риелторской компании «Этажи» Андрей Иванов.

Доля убыточных крупных и средних предприятий Ростовской области по итогам января—февраля 2026 года достигла 38,4%. Об этом сообщают «Ведомости Юг» со ссылкой на данные социально-экономического развития региона.