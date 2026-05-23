В Ростовской области практически остановился запуск новых поселков ИЖС

В Ростовской области фактически заморозился запуск новых проектов индивидуального жилищного строительства. Об этом «Ъ-Ростов» рассказал директор ростовского офиса риелторской компании «Этажи» Андрей Иванов.

По словам эксперта, в регионе существенно осложнилось согласование проектов планировки и межевания территорий под коттеджную застройку. В результате рынок столкнулся с фактической остановкой запуска новых поселков ИЖС.

Как отметил господин Иванов, в перспективе это может привести к сокращению предложения подготовленных земельных участков и росту цен на них.

Эксперт также сообщил, что рынок ИЖС в 2026 году развивается неравномерно. По его оценке, в начале года спрос оказался ограничен из-за проблем с выдачей ипотеки на строительство в приаэродромных территориях Ростова, Батайска, Аксая и пригородов.

После снятия части ограничений число обращений и сделок начало восстанавливаться. Однако ключевыми факторами для рынка по-прежнему остаются высокая стоимость кредитов и условия льготной ипотеки.

По данным Дом.РФ, в первом квартале 2026 года ввод индивидуального жилья в Ростовской области сократился на 40% — до 334 тыс. кв. м. Эксперты предупреждают, что при сохранении текущих ограничений дефицит новых проектов может усилить рост цен в сегменте ИЖС.

Роман Лаврухин