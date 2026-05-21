Ростовские власти отчитались о незначительном приросте инвестиций на 0,5%

Объем вложений в основной капитал по полному кругу организаций в Ростовской области по итогам 2025 года достиг 812,4 млрд рублей, а индекс физического объема составил 100,5%, сообщил губернатор Юрий Слюсарь на заседании регионального совета по инвестициям.

Юрий Слюсарь представил итоговые данные, зафиксировавшие пусть скромную, но устойчивую положительную динамику. По его словам, индекс физического объема инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций в Ростовской области составил 100,5%, что свидетельствует о небольшом, но все же росте.

«По Ростовской области мы можем констатировать небольшую, но все же положительную динамику по инвестициям. Индекс физического объема, что важно, составил 100,5. То есть мы находимся в небольшом, но плюсе», — отметил глава региона.

В настоящее время на территории Ростовской области реализуется свыше шестисот инвестиционных проектов, совокупный объем финансирования которых превышает 1 трлн руб. Из них 34 проекта отнесены к числу ключевых.

Губернатор подчеркнул, что перед региональными властями стоит задача сохранить имеющийся инвестиционный потенциал, несмотря на сокращение общего объема государственной поддержки. В этих условиях работа с инвесторами ведется точечно: им предоставляются преференции, включая льготы по налогу на прибыль и имущество организаций, право на инвестиционный налоговый вычет, а также особые условия для резидентов специальной экономической зоны.

«Мы точечно продолжаем сопровождать инвесторов, предоставлять преференции — это льготы по налогу на прибыль, на имущество организаций, инвестиционный налоговый вычет, преференции резидентам особой экономической зоны. Все это поддерживает инвесторов в современной непростой ситуации», — пояснил Юрий Слюсарь.

Кроме того, по его словам, в регионе ведется последовательная работа по снижению административных барьеров, что также позитивно сказывается на деловом климате и стимулирует приток капитала.

Станислав Маслаков