Ростовская область увеличила экспорт зерна на 33% за год
В апреле 2026 года через порты Ростовской области экспортировано 776 тыс. т зерна и продуктов его переработки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.
В аналогичный период 2025 года, как сообщал «Ъ-Ростов», объем отгрузки зерна составлял 520 тыс. т. Рост показателя за год составил почти 33%.
Основными импортерами зерна стали Турция, Марокко, Египет, Израиль, Китай, Тунис.
Продукция сопровождалась документами, подтверждающими ее фитосанитарное состояние, а также качество и безопасность с учетом требований стран-импортеров.