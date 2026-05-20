Ростовская область увеличила экспорт зерна на 33% за год

В апреле 2026 года через порты Ростовской области экспортировано 776 тыс. т зерна и продуктов его переработки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

В аналогичный период 2025 года, как сообщал «Ъ-Ростов», объем отгрузки зерна составлял 520 тыс. т. Рост показателя за год составил почти 33%.

Основными импортерами зерна стали Турция, Марокко, Египет, Израиль, Китай, Тунис.

Продукция сопровождалась документами, подтверждающими ее фитосанитарное состояние, а также качество и безопасность с учетом требований стран-импортеров.

Наталья Белоштейн