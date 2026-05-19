Прибыль бизнеса Ростовской области за год сократилась на четверть

Сальдированная прибыль крупных и средних предприятий Ростовской области по итогам 2025 года сократилась на 26,9% — с 255,9 млрд до 187 млрд руб. Такие данные приводятся в заключении Контрольно-счетной палаты региона на отчет об исполнении областного бюджета, которое есть в распоряжении «Ъ-Ростов».

Как отмечают аудиторы, ухудшение финансового положения корпоративного сектора стало ключевой причиной снижения поступлений по налогу на прибыль и последующего сокращения доходной базы областного бюджета. Наиболее сильное снижение рентабельности КСП зафиксировала в обрабатывающей промышленности, торговле и агропромышленном комплексе — секторах, обеспечивающих значительную часть корпоративных налоговых поступлений. По оценке аудиторов, давление на бизнес усилилось на фоне высокой ключевой ставки Банка России, роста себестоимости производства и изменения экспортной конъюнктуры.

В результате поступления по налогу на прибыль организаций сократились на 10,6%, или почти на 8 млрд руб. На этом фоне правительство Ростовской области было вынуждено сократить годовой план доходов бюджета на 27,3 млрд руб., или на 7,5%.

Одновременно структура доходов продолжила смещаться в сторону НДФЛ. Поступления по налогу на доходы физических лиц выросли на 11,1% при росте среднемесячной заработной платы на 13,9%. Однако даже скорректированный план по НДФЛ область исполнила лишь на 96,3%.

Опрошенные «Ъ-Ростов» эксперты полагают, что падение прибыли корпоративного сектора стало одним из ключевых рисков для экономики и бюджета Ростовской области в 2025 году. По их оценке, региональная казна остается сильно зависимой от результатов работы промышленности и АПК, а высокая стоимость заемных средств уже вынуждает предприятия сокращать инвестиционные программы. Эксперты также отмечают, что смещение структуры доходов бюджета в сторону НДФЛ повышает зависимость финансовой устойчивости региона от динамики зарплат и потребительской активности населения.

Роман Лаврухин