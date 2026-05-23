Доля убыточных компаний в Ростовской области выросла почти до 40%

Доля убыточных крупных и средних предприятий Ростовской области по итогам января—февраля 2026 года достигла 38,4%. Об этом сообщают «Ведомости Юг» со ссылкой на данные социально-экономического развития региона.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос почти на 5 процентных пунктов. При этом совокупная прибыль крупных и средних организаций региона сократилась на 3,5% и составила 43,9 млрд руб.

Наибольший вклад в общий финансовый результат обеспечили предприятия обрабатывающих производств — 27% от общей прибыли. Еще 25,1% пришлось на торговлю, 24,3% — на энергетический сектор. Годом ранее доля обрабатывающей промышленности была существенно выше и составляла 37,9%.

На фоне ухудшения финансовых показателей в Ростовской области фиксируется спад промышленного производства. По итогам января—марта 2026 года индекс промпроизводства снизился на 6,7% в годовом выражении, тогда как годом ранее регион демонстрировал рост на 0,1%.

Одновременно продолжает увеличиваться долговая нагрузка бизнеса. По состоянию на 1 марта 2026 года кредиторская задолженность крупных и средних компаний региона достигла 1,367 трлн руб., увеличившись на 7,6% за год. Дебиторская задолженность выросла на 9% — до 1,08 трлн руб.

Наиболее заметный рост показала просроченная дебиторская задолженность, которая за год увеличилась на 35,8% — до 40,2 млрд руб. При этом объем просроченной кредиторской задолженности, напротив, сократился более чем вдвое — с 88,7 млрд до 37,4 млрд руб.

Валерий Климов