Комбайны сбросили обороты

По итогам 2025 года прибыль получило 41 предприятие сельхозмашиностроения Ростовской области, тогда как 15 компаний завершили год с убытком. Совокупная выручка прибыльных организаций превысила 20,7 млрд руб., а чистая прибыль составила 1,54 млрд руб. Это следует из данных СПАРК-Интерфакс, проанализированных «Ъ-Ростов». Убыточные предприятия сформировали свыше 59 млрд руб. выручки и 5,52 млрд руб. совокупного убытка, причем основная часть отрицательного финансового результата сектора пришлась на ООО «Комбайновый завод “Ростсельмаш”». Основной оборот отрасли по-прежнему сосредоточен у нескольких производителей, связанных с группой «Ростсельмаш». Опрошенные «Ъ-Ростов» эксперты полагают, что после периода ускоренного роста отрасль столкнулась со снижением маржинальности из-за высокой ключевой ставки.



Одним из крупных игроков рынка сельхозмашиностроения Ростовской области остается ООО «Комбайновый завод “Ростсельмаш”», вокруг которого сформирован основной промышленный кластер регионального агромашиностроения. Компания выпускает зерноуборочные и кормоуборочные комбайны, тракторы и другую сельхозтехнику. Стоимость основных средств предприятия превышает 19 млрд руб. В промышленный контур группы входят также предприятия «Новая гидравлика», «Новая динамика», «Металлком», «Феррум», КМСЦ и другие производственные активы.

В 2025 году комбайновый завод сформировал 55,1 млрд руб. выручки и завершил год с убытком 5,24 млрд руб. Чистые активы предприятия сохранились на уровне 82 млрд руб. В 2023 году выручка завода составляла 98,7 млрд руб., а чистая прибыль — 16,2 млрд руб. Уже в 2024 году оборот сократился до 78,3–78,4 млрд руб., а прибыль снизилась до 6,9 млрд руб.

В интервью «Ъ-Ростов» совладелец «Ростсельмаша» Константин Бабкин отмечал продолжающийся уже четвертый год спад на рынке, падение рентабельности до отрицательных значений. Это стало одной из основных причин сокращения производства сельхозтехники. Из-за отсутствия спроса во второй половине 2025 года Ростсельмаш вынужден был переводить сотрудников на трех-четырехдневную рабочую неделю. В 2026 году предприятие вернулось к пятидневной рабочей неделе. Но, по словам собеседника издания, это не значит, что все задействованы в производственных цехах.

Несмотря на убыток ключевого производственного актива, холдинг сохраняет диверсифицированный производственный контур. Помимо комбайнового завода, группа объединяет предприятия по выпуску прицепной техники, литейной продукции, металлоконструкций и цифровых решений.

Формально головной структурой холдинга остается ПАО «Ростсельмаш», выполняющее функции управления активами и участия в капитале зависимых обществ. По итогам 2025 года ПАО получило 231,9 млн руб. доходов и 101,6 млн руб. чистой прибыли при штате девять человек. Среди акционеров раскрыты Константин Бабкин, Юрий Рязанов и Дмитрий Удрас.

Наиболее прибыльным производственным активом группы стало АО «Клевер», специализирующееся на выпуске прицепной и навесной техники. Компания сформировала более 10,4 млрд руб. выручки и 606,9 млн руб. чистой прибыли. Стоимость основных средств предприятия превысила 6,5 млрд руб., среднесписочная численность персонала составила 2,4 тыс. человек, а налоговые платежи — 1,1 млрд руб.

Важную роль в производственной кооперации группы продолжают играть специализированные предприятия. ООО «Ростовский прессово-раскройный завод» (РПРЗ), выпускающий штампованные и металлоконструкционные компоненты, в 2025 году получил 6,19 млрд руб. выручки и 10,6 млн руб. чистой прибыли. ООО «Ростовский литейный завод» («Ростлит») завершило год с убытком 263,8 млн руб. при выручке 1,34 млрд руб. Отрицательный финансовый результат показало и ООО «Феррум» в Белой Калитве, специализирующееся на металлообработке и штамповке: при выручке 262,7 млн руб. предприятие получило убыток 20,9 млн руб.

Одновременно группа продолжает развивать технологические направления. ООО «ЦПТ “Агроцифра”», разрабатывающее цифровые сервисы для сельхозтехники, в 2025 году сформировало почти 475 млн руб. выручки и более 53 млн руб. чистой прибыли. В компании работают 140 человек.

Одним из крупнейших по объему прибыли среди независимых региональных производителей стало ООО «Сальсксельмаш» из Сальского района. Предприятие показало 1,84 млрд руб. выручки и 360,5 млн руб. чистой прибыли. Компания специализируется на выпуске кормоприготовительной техники и погрузочного оборудования. Стоимость основных средств превысила 1 млрд руб. В 2025 году предприятие увеличило уставный капитал до 100 млн руб.

Заметные позиции в сегменте средних производителей сохраняют ООО «Антей», ООО «Новые агро-инженерные решения» («НАИР») и ООО «Ростовский завод сельхозмашин». «Антей» получил 989 млн руб. выручки и 117,9 млн руб. чистой прибыли. «НАИР» сформировал 675,4 млн руб. выручки и 25,7 млн руб. прибыли, а «Ростовский завод сельхозмашин» завершил год с оборотом 495,5 млн руб. и прибылью 43,5 млн руб.

К числу заметных региональных предприятий относится и ООО «Бауэр Таганрог», связанное с международной группой Bauer и работающее в сегменте систем орошения. В 2025 году компания показала 458,6 млн руб. выручки и 86,4 млн руб. чистой прибыли.

Наиболее прибыльными среди производителей специализированной техники оказались ООО «Спутник», ООО «Кронос», ООО «Южный ветер» и ООО «Поле». Для большинства этих предприятий характерны компактная структура затрат, ограниченная численность персонала и узкая специализация.

Рынок продолжают формировать и небольшие производственные и торгово-сервисные компании — «Техмаш», «Радогост-Маш», «ПКБ Би-Пром», «Совагротех», «Агротрейд», «Ростстальмаш», «Техновелес», «Виннеръ» и другие предприятия. Большинство из них работают в нишевых сегментах и совмещают производство с сервисом, металлообработкой и торговлей техникой.

Почти все предприятия отрасли ориентированы преимущественно на внутренний рынок. Многие компании активно используют лизинг, государственные гарантии и льготное финансирование. У части небольших производителей СПАРК фиксирует признаки ухудшения финансовой дисциплины и рост налоговой задолженности.



Директор по развитию компании «Неопром» Алексей Дрыгалов отмечает, что финансовая структура отрасли в 2025 году резко изменилась после завершения периода ажиотажного спроса на сельхозтехнику.

«В 2022–2023 годах предприятия работали в условиях ускоренного импортозамещения и высокого спроса со стороны аграриев, однако затем рынок начал охлаждаться. Для крупных заводов главной проблемой стала стоимость денег. Производство сельхозтехники — крайне капиталоемкий бизнес с длинным циклом изготовления и высоким объемом складских запасов. Рост ставок автоматически ударил по маржинальности»,— говорит Алексей Дрыгалов.

По словам эксперта, убыток «Ростсельмаша» отражает изменение экономики рынка, а не потерю устойчивости компании.

«Речь идет о сочетании нескольких факторов: снижение экспортных поставок, рост стоимости заемного капитала, увеличение затрат на локализацию компонентов и замедление инвестиционной активности аграриев. При этом сам “Ростсельмаш” остается крупнейшим производителем сельхозтехники страны с огромным запасом прочности по активам»,— отмечает Алексей Дрыгалов.

Профессор Финансового университета при правительстве РФ, доктор экономических наук Сергей Толкачев считает, что ухудшение финансовых показателей сельхозмашиностроения Ростовской области связано с переходом рынка от фазы ускоренного импортозамещения к более сдержанному спросу.



По его оценке, после активного обновления парка техники в 2022–2023 годах аграрии стали осторожнее подходить к новым закупкам, а рост издержек усилил давление на машиностроительные компании. Наиболее устойчиво выглядят предприятия, работающие в нишевых сегментах, а также компании, сочетающие производство техники с сервисными и инженерными решениями. К числу наиболее устойчивых игроков рынка господин Толкачев относит АО «Клевер» и ООО «Сальсксельмаш», сумевшие сохранить прибыльность на фоне ухудшения рыночной конъюнктуры.

Роман Лаврухин