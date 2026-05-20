На юге России поступления табачных акцизов выросли на 28,1 млрд рублей
По итогам 2025 года сумма поступивших из регионов ЮФО табачных акцизов от отечественных производителей составила 157 млрд руб. Об этом заместитель директора по организации научной работы АНО «Национальный научный центр компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции» (ННЦК) Дмитрий Гольцев рассказал в рамках межрегиональной онлайн-конференции «Потенциал регионов в борьбе с нелегальным оборотом подакцизной продукции», которую 20 мая провел «Ъ-Ростов».
По данным ННЦК, указанная сумма поступлений на 28 млрд руб. или почти на 22% больше, чем годом ранее. Для сравнения, по итогам 2024 года, объем акцизных поступлений от производителей табачных изделий составил 129 млрд руб.
Дмитрий Гольцев добавил, что в четвертом квартале 2025 года ННЦК зафиксировал на юге России минимальный за последние годы уровень незаконного оборота сигарет: 11,3% против 15,8% годом ранее.
«Всего за 2025 год в России объем поступлений табачных акцизов в федеральный бюджет увеличился на 12,6%: с 862,6 млрд руб. до 971,6 млрд рублей. Рост поступлений произошел, в том числе, на фоне роста объемов легального производства», – резюмировал Дмитрий Гольцев.