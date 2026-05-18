Ростовской области спрогнозировали двукратный рост агроэкспорта к 2030 году

Ростовская область на Дону стремительно развивает агропромышленный комплекс, прогнозируя, что объем экспорта продукции АПК достигнет $12,6 млрд к 2030 году. Это более чем в два раза превышает результаты 2025 года, когда экспорт составил $5,2 млрд. Такие данные озвучил Юрий Корнюш, советник президента Торгово-промышленной палаты региона и эксперт по ценообразованию, пишет РБК Ростов.

Согласно прогнозам, в 2026 году объем агроэкспорта из Ростовской области составит более $5 млрд. Ранее планировалось, что в 2025 году этот показатель достигнет $7,1 млрд, однако фактические результаты оказались ниже ожиданий из-за квот и ценовых колебаний на рынке. В результате экспортные поставки составили лишь $5,2 млрд.

Турция занимает лидирующую позицию среди покупателей донской сельскохозяйственной продукции. С начала 2026 года страна закупила более 1,1 млн тонн различных товаров. Особенно активно увеличился экспорт кукурузы: в первом квартале 2026 года он вырос более чем в восемь раз по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, составив 296,5 тыс. тонн против 35,2 тыс. тонн годом ранее. Основной причиной такого резкого роста Юрий Корнюш называет устойчивый спрос со стороны птицеводческой отрасли и производителей комбикормов в Турции.

Помимо Турции, ключевыми странами-импортерами продукции из Ростовской области остаются Египет, Китай, Израиль и Саудовская Аравия. В эти государства поставляются зерновые и масличные культуры, что также способствует увеличению объемов агроэкспорта.

Эксперты отмечают, что рост агроэкспорта из Ростовской области обусловлен не только высоким спросом на продукцию, но и активной работой местных властей и бизнес-структур по расширению рынков сбыта и оптимизации производственных процессов. Важным фактором является также развитие логистической инфраструктуры, что позволяет сократить время доставки товаров и снизить затраты на транспортировку.

