В Ростове-на-Дону количество сдающихся в аренду квартир выросло на 16%

В Ростове-на-Дону за год предложение на рынке долгосрочной аренды квартир выросло на 16%. Отдельно в городе увеличился выбор студий (+22%), двухкомнатных (+17%) и однокомнатных квартир (+16%). Об этом сообщила «Ъ-Ростов» пресс-служба платформы «Авито Недвижимость».

В целом в стране по стране предложение на рынке долгосрочной аренды квартир выросло на 26%. Выбор студий к апрелю 2025 года увеличился на 35%, «однушек» — на 30%, «двушек» — на 22%, «трешек» — на 9%. «Сегодня на рынок выходит много инвестиционных квартир в новостройках, которые собственники покупали под сдачу или перепродажу, но ждут подходящего для этого момента. Преимущественно это компактные объекты»,— пояснили в «Авито Недвижимость».

Среди городов исследования сильнее всего предложение год к году выросло в Ижевске (+77%), Екатеринбурге (+72%), Перми (+64%), Кемерове (+55%), Севастополе и Иркутске (+49% в каждом), а также в Санкт-Петербурге (+48%).

В целом в стране спрос на долгосрочную аренду за год сократился, однако в Ростове-на-Дону он, напротив, вырос на 4%.

На фоне роста количества доступных для долгосрочной аренды квартир в стране и умеренного спроса арендная ставка в среднем по России снизилась на 3% год к году. В Ростове-на-Дону арендные ставки по сравнению с апрелем 2025 года стали ниже на 2%. Средняя стоимость долгосрочной аренды квартиры в Ростове в апреле составила 27,9 тыс. руб.

Кристина Федичкина