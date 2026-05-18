В Ростове-на-Дону предложение новостроек за год упало на 21%

В Ростове-на-Дону рынок новостроек действительно заметно сузился: по данным bnMAP.pro, в массовом сегменте объем предложения за год сократился на 21,8% и опустился до 15,8 тыс. лотов, пишет ТАСС.

На фоне других городов-миллионников донская столица оказалась в группе аутсайдеров по динамике вместе с Москвой и Тюменью.

Одновременно рынок показывает охлаждение спроса: по данным bnMAP.pro, в Ростове-на-Дону за 9 месяцев 2025 года зарегистрировали 9,4 тыс. сделок в новостройках, а это на 12% меньше, чем годом ранее, по площади падение составило 14,5%. В марте 2026 года продажи в строящихся домах города сократились еще сильнее — почти на 20% в квадратных метрах и на 14,7% по числу сделок.

В начале 2026 года эксперты отмечали, что в Ростовской области количество нераспроданного жилья достигало 76%, при этом 22% объектов еще даже не вывели в продажу, а только спроектировали. Это означает, что девелоперы не спешат расширять линейку массового жилья, а рынок в значительной мере живет за счет уже запущенных проектов.

По данным аналитиков, причины здесь складываются из нескольких факторов. Во-первых, в крупных городах замедлился запуск новых проектов в целом, во-вторых, в Москве особенно резко охладел интерес девелоперов к комфорт- и эконом-классу, что bnMAP.pro прямо называет одной из причин сжатия предложения. В Ростове-на-Дону эта тенденция усиливается слабым спросом: год к году сокращаются и сделки, и проданные площади, а значит, застройщики получают меньше сигналов для наращивания вывода новых лотов.

Контекст рынка показывает, что ситуация развивается неравномерно. Уже в конце апреля 2026 года «Коммерсантъ» писал, что в первом квартале средняя цена квадратного метра в новостройках Ростова-на-Дону достигла 153,8 тыс. руб., увеличившись за год на 11,9%, при этом объем предложения, наоборот, вырос более чем до 54 тыс. непроданных квартир. То есть рынок живет в логике ценового роста на фоне слабого спроса и неустойчивой экспозиции лотов, а не в режиме активного расширения ассортимента.

