Маршруты общественного транспорта изменили в Анапе из-за перекрытия улицы

В связи с ограничением движения на участке улицы Ленина в Анапе внесли изменения в маршруты общественного транспорта. Об этом заявила глава города Светлана Маслова.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Участок на улице Ленина перекроют для транспорта в период с 20 мая по 1 августа для проведения неотложных работ по ремонту теплотрассы перед подготовкой к отопительному сезону. На это время в Анапе изменят схемы движения пяти маршрутов общественного транспорта.

Как сообщила Светлана Маслова, автобусы №24 будут объезжать ремонтируемый участок по улице Крылова, маршруты №17 будут двигаться через улицу Крылова и далее по улице Ивана Голубца. Автобусы под номерами №101 и №11 изменят движение по улице Крылова до улицы Ивана Голубца и улицы Маяковского, маршрут №25 будет осуществляться по улице Ивана Голубца через улицу Крылова.

На период действия ограничений введена временная схема движения по улице Ленина со стороны Супсеха по одной полосе направо в сторону улицы Промышленной, налево в сторону улицы Крылова. С улицы Крылова транспорт будет двигаться по одной полосе направо на улицу Ленина в сторону Супсеха и в прямом направлении на улицу Промышленную.

Кристина Мельникова