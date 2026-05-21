Наличные безналичные

Вы наверняка сталкивались с ситуацией, когда пропадает интернет и невозможно провести оплату через банковское приложение. Цифровой рубль, который запустят в обращение 1 сентября, обещает эту проблему решить. Расплачиваться «телефоном», говорят, можно будет прямо как наличными — без интернета. Эти и другие цифровые технологии настоящего и будущего обсуждают в эти дни в Нижнем Новгороде на главной технологической конференции страны «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР).

На страницах «Денег» мы тоже решили подискутировать о новых технологиях с экспертами, представителями банков и предпринимателями. О госпрограммах внедрения «цифры» расспросили губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Заглянули на Пекинский автосалон узнать, как новые технологии меняют автопром. Обсудили психологию бизнеса и аномалии поведенческой экономики. Вспомнили о суперкомпаниях и принципах принятия бизнес-решений в Средневековье. Не обошли вниманием и новостную повестку. Обновили рейтинг инвестиций. Рассказали о новом главе ФРС. Посчитали сверхдоходы российского бюджета от продажи нефти, цены которой этой весной разогрел ближневосточный конфликт. Оценили путешествия по Центральной Азии для тех, кто раньше отдыхал в Эмиратах и Омане. В рубрике «Личный счет» расспросили о новом морском суперкурорте на $100 млрд Sea Breeze его владельца — предпринимателя, певца и композитора Эмина Агаларова.

