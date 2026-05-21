Новый мегарегулятор

На прошлой неделе ФРС США возглавил Кевин Уорш. Таким образом завершилась публичная война Дональда Трампа с предыдущим председателем ФРС Джеромом Пауэллом, который не оправдал надежды президента в части денежно-кредитной политики. Впрочем, опрошенные «Деньгами» аналитики не ждут радикальных изменений курса Федеральной резервной системы в условиях рекордных цен на нефть и роста инфляции.

В мае 2026 года произошло знаковое для всего мирового финансового рынка событие — смена председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США. 15 мая новым главой ФРС стал Кевин Уорш, сменив на этом посту Джерома Пауэлла, возглавлявшего ведомство с начала 2018 года. Инициатором смены выступил президент США Дональд Трамп, которого не удовлетворила жесткая денежно-кредитная политика им назначенного в первый президентский срок господина Пауэлла.

Хотя кандидатуру нового главы финансового регулятора Дональд Трамп предложил еще в начале 2026 года, интрига с назначением сохранялась до последнего момента. Лишь 12 мая, за несколько дней до завершения полномочий Джерома Пауэлла, Сенат утвердил кандидатуру Кевина Уорша. При этом перевес голосов за его назначение оказалось минимальным с момента введения этой процедуры в 1977 году: лишь 54 сенатора проголосовали «за» и 45 — «против». До этого самым противоречивым назначением было утверждение главой ФРС Бена Бернанке в 2010 году (он был поддержан 70 голосами при 30 «против»).

Избрание главы ФРС США исторически имеет важное значение для мировых финансовых рынков из-за доминирования доллара в международных расчетах, а долларовых активов — в резервах цетробанков разных стран. Именно Федрезерв задает цену заимствования денег для всего мира. «Через ставку ФРС меняются доходности казначейских облигаций США, курс доллара, стоимость фондирования для компаний, оценка акций, спрос на золото, сырье и активы развивающихся рынков»,— напоминает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. На практике, как отмечает старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Адам Абдулатипов, влияние чаще проявляется через ожидания участников рынка, чем через системные изменения курса самого регулятора. И нередко эти ожидания приводят к неблагоприятному развитию ситуации на рынке. Например, спустя всего два месяца после назначения главой ФРС Алана Гринспена, которое произошло в августе 1987 года, в октябре случился «черный понедельник», когда Dow Jones за день упал на 22,6%. Похожий случай был и у Пауэлла в 2018 году — его первый день на посту совпал с распродажей на рынке США: S&P 500 и Dow Jones потеряли более 4% за день. «Это движение было не столько из-за самого Пауэлла, сколько из-за переоценки ожиданий по ставкам, доходностям и волатильности»,— отмечает Владимир Чернов.

В целом рынком Кевин Уорш воспринимается как системный кандидат с сильным профессиональным бэкграундом и опытом работы в ФРС, поскольку он уже входил в Совет управления в 2006–2011 годах.

До этого работал в Morgan Stanley и в администрации Джорджа Буша. Его назначение, как считает Адам Абдулатипов, не выглядит как назначение человека, который должен радикально менять денежно-кредитную политику. Скорее речь идет о фигуре, которая хорошо встроена в существующую систему. Поэтому вероятность каких-то резких или фундаментальных изменений в политике ФРС, по мнению опрошенных «Деньгами» аналитиков, выглядит невысокой. «Отдельные акценты — в риторике, коммуникации с рынком или в интерпретации макроэкономических данных — вполне могут измениться»,— отмечает господин Абдулатипов.

Радикальная смена денежно-кредитной политики невозможна, хотя бы потому, что председатель не принимает ключевые решения единолично, они утверждаются через голосование членов Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC). По словам Адама Абдулатипова, глава регулятора задает тон дискуссии, формирует коммуникацию с рынком и оказывает определенное институциональное влияние, но не может в одиночку изменить политику. «Уорш может попытаться сделать ФРС более жесткой в коммуникации и менее склонной заранее обещать рынку мягкую монетарную политику»,— считает Владимир Чернов. Поэтому участники рынка не ждут автоматического перехода к более мягкой ДКП со снижением ставки. Тем более что на последнем заседании 29 апреля ФРС оставила ставку в диапазоне 3,5–3,75%, пояснив, что события на Ближнем Востоке усиливают неопределенность, а инфляция остается выше цели 2% из-за роста мировых цен на нефть. «Дешевая нефть и охлаждение инфляции дали бы Уоршу пространство для снижения ставки. Дорогая нефть, перебои в поставках и рост цен на бензин заставляют ФРС держать паузу дольше»,— полагает Владимир Чернов.

Василий Синяев