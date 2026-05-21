«Конкуренция в финтехе строится вокруг диверсификации»

Почему большинство инвестпроектов сегодня не проходит стресс-тестирование, в чем уникальность партнерского финансирования и как изменилась отраслевая структура в факторинге, в интервью «Деньгам» рассказал управляющий директор — руководитель блока корпоративного бизнеса Ак Барс Банка Алексей Дробот.

Управляющий директор — руководитель блока корпоративного бизнеса Ак Барс Банка Алексей Дробот

Фото: предоставлено пресс-службой Ак Барс Банка Управляющий директор — руководитель блока корпоративного бизнеса Ак Барс Банка Алексей Дробот

— Как Ак Барс Банк оценивает первые итоги работы по льготному кредитованию АПК? Каков объем заявок и инвестиционная активность аграриев при высокой ключевой ставке?

— Ак Барс Банк регулярно участвует во всех льготных программах кредитования бизнеса, включая программу Минсельхоза. С начала года общая сумма поступивших в банк заявок от аграриев превысила 2,5 млрд руб. Средства запрашивались в основном на проведение посевной и приобретение скота. Ряд заявок связан с реализацией инвестиционных проектов — строительством молочных ферм. В целом по сравнению с 2025 годом в этом году наблюдаем рост спроса на кредитование инвестиционных целей.

— Как обстоят дела с инвестиционной активностью в других отраслях? Начинается ли цикл восстановления? Видите ли вы это по обращениям в банк?

— При текущей ключевой ставке 14,5% спрос на инвестиции остается сдержанным и в основном связан с необходимостью оптимизации издержек. Компании вкладываются в оборудование, только если это позволяет снизить расходы или увеличить выпуск. Однако говорить о полноценном восстановлении инвестиционной активности в условиях дорогих денег пока не приходится.

Банк располагает инвестиционными программами, но рассматривает проекты индивидуально. Каждый проект детально анализируется, примерно половина проектов не выдерживает стресс-тест даже в базовом сценарии с учетом прогноза Банка России.

Одно из ключевых условий к заемщикам — собственное участие предпринимателя в проекте. Большинство отказов связано именно с проектами, где нет собственных средств. Также мы оцениваем эффективность бизнес-модели, проработанность рисков, сроки выхода на мощность или достижения точки безубыточности.

— Какие сектора для вас сейчас приоритетны?

— Выделить конкретную отрасль сложно: объем заявок пока заметно уступает классическому оборотному кредитованию. Мы участвуем в финансировании, если модель бизнеса эффективна, стресс-тест выдерживается с учетом потенциала снижения ставки и клиент демонстрирует рентабельность.

По ряду направлений действуют льготные механизмы. В частности, для промышленных предприятий, малого и среднего бизнеса в обрабатывающей промышленности предусмотрена программа льготного кредитования на инвестиционные цели в рамках совмещенной программы Минэкономразвития РФ и Корпорации МСП с фондированием ЦБ РФ.

Условия действительно выгодные. На первые три года ставка устанавливается на уровне 11% при ключевой ставке ЦБ 14,5%, а затем равна ключевой ставке на дату завершения периода действия программы ПСК МСП. Средства могут быть направлены на приобретение основных средств, строительство, реконструкцию, модернизацию объектов капитального строительства. Минимальная сумма кредита — от 25 млн руб., максимальная зависит от категории: для микропредприятий — до 200 млн руб., для малых — до 500 млн руб., для средних — до 2 млрд руб.

Также действует программа Минпромторга — «Кластерная инвестиционная платформа» для реализации проектов по производству приоритетной продукции. По ней ставка составляет не более 11,5% при ключевой ставке 14,5%.

— Какие у вас есть инструменты реструктуризации и рефинансирования для бизнеса, испытывающего трудности и риски дефолта? Какие сектора экономики, на ваш взгляд, наиболее уязвимы?

— Рефинансирование обязательств в сторонних банках мы предоставляем финансово устойчивым и платежеспособным клиентам, предлагая более привлекательный продукт и/или пакет услуг, обслуживание по которым конкурентнее относительно условий рефинансируемых обязательств клиента.

Компании, находящиеся в риске дефолта, не являются нашим ориентиром при выборе клиентов.

Банк подходит взвешенно к структурированию портфеля и управлению риском по нему.

Касательно реструктуризаций — банк оказывает меры поддержки клиентам при поступлении обращений об изменении графика платежей в рамках действующих кредитных договоров, в соответствии с требованиями федеральных законов РФ №106-ФЗ, №276-ФЗ, №377-ФЗ.

— Расскажите подробнее о факторинге в Ак Барс Банке: текущие условия, особенности получения. В каких отраслях наибольший потенциал роста использования этого инструмента, где он пока недостаточно адаптирован?

— За последние годы факторинг серьезно изменился. До 2022 года это был классический инструмент финансирования дебиторской задолженности. С 2022 года Ак Барс Банк выпустил уникальную линейку продуктов по финансированию цепочек поставок, после чего внимание рынка сместилось на закупочную деятельность клиента.

Ассоциация факторинговых компаний отмечает интересный сдвиг: раньше работа строилась в риске дебитора. Приоритетными отраслями являлись нефтегазовый сектор, производство продуктов питания, промышленное производство, оптовая торговля. Теперь, когда рынок сфокусировался на закупках, отраслевая структура заметно расширилась.

По своим условиям факторинг всегда был дороже стандартных кредитов. В Европе эта разница составляет 5–7%. В России в период переизбытка ликвидности стоимость выровнялась за счет демпинга. Сейчас стандартное условие на рынке — ключевая ставка плюс 3,5%. При этом если риск на заемщика — устанавливается одна цена, если на конечного потребителя, например федеральную сеть или компанию нефтегазового сектора,— условия становятся сопоставимыми с обычным кредитованием.

Основной тренд сегодня — смещение в закупочный факторинг, и поэтому новые отрасли начали активно использовать этот инструмент. В последние годы динамика факторинга показывала примерно 30% роста портфеля, рынок достигал 3 трлн руб. при предыдущем показателе 2,1 трлн руб. Текущий год стал первым, когда такой динамики не наблюдается, по итогам 2025 года рост составил всего 3%. Причины — высокая ключевая ставка, сдержанная политика банков, а также проблемы в сфере закупочного факторинга, связанные с нарушением цепочек поставок и процессами импортозамещения.

При этом за последние два года количество активных клиентов факторинга выросло примерно на 25%. Компании стали шире мыслить и использовать нестандартные продукты для пополнения оборотных средств. При этом количество дебиторов не изменилось — около 1300 активных. Растет именно число поставщиков.

Факторинг доступен в классическом и исламском формате — мы первые в России, кто получил соответствующую сертификацию и вывел этот продукт на рынок.

— Расскажите подробнее об исламском факторинге — уникальном продукте банка. Как он работает, кто его потенциальные клиенты, каков текущий портфель? Насколько компании осведомлены о нем, понимают механизм и готовы использовать?

— Это была моя мечта еще с 2008 года — создать продукт для предпринимателей, которые не могут привлекать заемные ресурсы, чтобы расти и быть конкурентоспособными. На тот момент не было инструментария, нормативной базы и опыта, позволяющего встроить факторинг в нормы шариата.

Способ реализации пришел из модификации финансирования цепочек поставок. Мы закупали для клиента сырье, он производил продукцию и поставлял ее в федеральные сети, а после получения выручки задолженность закрывалась. Эта схема легла в основу исламского факторинга. Банк выступает в роли соинвестора: приобретается сырье, клиент производит продукцию, реализует ее в сеть с наценкой, после чего стороны распределяют полученный доход. Принцип: деньги—сырье—продукция—деньги.

Мы разрабатывали продукт еще до старта эксперимента по партнерскому финансированию в Татарстане и ряде регионов. Эксперимент упростил схему: банк покупает сырье и, действуя как торговая компания, продает его клиенту в рассрочку. В результате клиент не платит проценты, а риски распределяются солидарно. Продукт сертифицирован и позволяет соблюдать нормы шариата.

Первая сделка была заключена с компанией «Итле» из Татарстана. У нее рестораны, фабрика готовой продукции и производство полуфабрикатов для федеральных сетей. Банк закупил на себя мясную продукцию, «Итле» забрала ее для производства, изготовила и поставила готовый товар в сети. Сети оплатили нам поставку, после чего мы распределили полученный доход с клиентом.

Как первые в России, запустившие этот продукт, мы продолжаем дорабатывать его с точки зрения документооборота. При этом он уже в «боевом строю» и готов к использованию.

— Как Ак Барс Банк оптимизирует свои расходы в текущих условиях? Как реализуется цифровизация после ухода западных вендоров — удалось ли импортозаместиться или перейти на китайских партнеров?

— Банк и клиент созависимы: клиенты формируют доход и прибыль банка. Поэтому главное — перестроить продуктовую линейку, чтобы ресурсы были доступны, не слишком дороги и не сложны в получении. Это касается расчетно-кассового обслуживания, эквайринга и кредитования. Для каждого сегмента мы оптимизируем продукт под потребности клиента — делаем это индивидуально и, по возможности, незаметно. При этом стоит отметить, что количество запросов со стороны бизнеса к методологам за последние два года стало больше.

Для кастомизации и скорости принятия решений нужно технологическое сопровождение. Что касается импортозамещения: все системы, которые несут риски, связанные с лицензиями и внешними ограничениями, меняются в соответствии с планом, каких-либо рисков нет. На импортозамещенном программном обеспечении мы перестраиваем продукты — лизинг, факторинг с фокусом на диверсификацию и мелкие чеки, а также лизинг недвижимости.

Ключевая задача — обеспечить быстрое и эффективное взаимодействие продающих и сопровождающих служб без операционных рисков и лишних издержек на рутинные процессы.

Мы активно используем искусственный интеллект для автоматизации рутинных операций: парсинга контрактов, верификации отчетности, проверки бюро кредитных историй. Мы встраиваем такие инструменты во все направления корпоративного блока, чтобы сотрудники не тратили время на изучение томов договоров и дополнительных соглашений.

— Какие главные тренды в кредитовании вы видите на оставшуюся часть 2026 года? Какие продукты будут востребованы бизнесом?

— Ожидается планомерное снижение ключевой ставки к концу года, но не до уровня 11%, как прогнозировалось в начале года. Тем не менее сама тенденция к понижению позволяет бизнесу чувствовать себя комфортнее, поскольку стоимость заемных ресурсов привязана к ключевой ставке.

Что касается инвестиционной активности, то, вероятно, сохранится тренд последних двух лет — существенных всплесков ни в отраслях, ни в сфере импортозамещения не ожидается, так как около половины проектов не выдерживают стресс-тестирование.

По стандартным кредитным продуктам: в сегменте малого и микробизнеса мы не ожидаем значительного роста по стандартным кредитным продуктам — эффект отложенного спроса пока не проявляется в полной мере. Потенциал мы видим в основном среди клиентов, которые перешли в сегмент среднего бизнеса (с выручкой выше 2–3 млрд руб.), и только в ряде отраслей.

Наиболее комфортными для нас секторами остаются производства товаров народного потребления (продукты питания, товары повседневного спроса).

Мы стараемся избегать избыточной концентрации рисков в каком-либо одном сегменте, равномерно распределяя портфель между фармацевтикой, пищевой промышленностью, нефтегазовым сектором и сельским хозяйством. Меньше внимания уделяем строительству, в первую очередь — гражданскому.

Полина Трифонова