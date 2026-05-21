«Ставку надо делать на людей»

Накануне открытия в Нижнем Новгороде XI конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) «Деньги» поинтересовались у губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, как развивается сфера ИТ в регионе и что дают новые цифровые технологии обычным нижегородцам.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин

— В этом году ЦИПР в седьмой раз проходит в Нижнем Новгороде. Как сложилось, что главный цифровой промышленный форум страны стали проводить именно в Нижнем Новгороде?

— Десять лет назад, на первом ЦИПРе, в качестве замминистра промышленности и торговли РФ я выступал председателем первого оргкомитета конференции. Тогда это была экспериментальная площадка, где только начинали выстраивать ИТ-диалог между государством, бизнесом и наукой. В нашем регионе ЦИПР проходит с 2020 года.

Как говорят сами организаторы ЦИПРа, нас выбрали, потому что Нижегородская область — крупнейший регион с сильной технологической составляющей. По развитию индустрии разработки ПО мы стабильно входим в топ-5 рейтинга «Руссофт». Мы входим в число лидеров по уровню мер поддержки для айтишников. Одними из первых в стране приступили к строительству ИТ-кампуса и ИТ-квартала.

Именно в Нижнем ЦИПР стал конференцией, в которой ежегодно участвует председатель правительства Российской Федерации. Под руководством Михаила Владимировича Мишустина здесь принимаются важнейшие решения для ИТ-отрасли.

ЦИПР стал катализатором роста ИТ-кластера Нижегородской области. Нижний Новгород сегодня ассоциируется не только с промышленностью, но и с высокими технологиями.

— Как цифра меняет ваш регион? Результаты работы каких программ уже заметны?

— Безусловно, наш заглавный проект — это ИТ-кампус НЕЙМАРК и создание экосистемы вокруг него. В прошлом году мы достроили первую из пяти очередей кампуса — 18 общежитий на 1359 мест. Это не просто коливинги — это пространство для творчества и профессионального роста. Сейчас ИТ-кампус готовится к старту приемной кампании 2026/27 учебного года. Абитуриентам будут доступны девять сетевых образовательных программ, четыре из которых — новые. Среди новых направлений — проектирование телекоммуникационных систем, инженерия ИИ-управляемых робототехнических систем, биоинженерия, а также правовое обеспечение использования искусственного интеллекта.

Мы не только расширяем количество программ, но и создаем комплексные условия для того, чтобы сильнейшие абитуриенты со всей России могли получить передовое образование, доступ к индустриальным проектам и полноценную финансовую поддержку для профессионального роста — до 1 млн руб. в первый год обучения. В этом году поступающим будeт доступен «Грант 360» — комплексная программа поддержки, покрывающая до 100% стоимости проживания в коливингах кампуса, ежемесячные стипендии до 60 тыс. руб., единовременная выплата для поддержки на старте. Получить грант могут победители федеральных олимпиад и абитуриенты с высокими баллами ЕГЭ по профильным предметам.

В марте 2026 года я подписал постановление о комплексном развитии территории ИT-квартала в Нижнем Новгороде. В рамках проекта будут созданы коммерческие площади для специалистов ИT-отрасли, занимающихся разработками в сфере искусственного интеллекта, интернета вещей и кибербезопасности. За счет инвестора также планируется отреставрировать три объекта культурного наследия и два ценных исторических здания. Проект комплексного развития ИТ-квартала — часть стратегии по формированию мощного центра притяжения для специалистов и студентов со всей России. В периметр квартала войдут технопарк и научно-исследовательский комплекс компании «ИКС-Холдинг», а его ядром станет уже строящийся ИТ-кампус НЕЙМАРК. В ИТ-квартале разместятся офисы крупнейших компаний с мировым именем и сопутствующая инфраструктура.

Еще одно важное направление — внедрение искусственного интеллекта в цифровизацию городского хозяйства. Мы очень здорово продвинулись в этой части за последние годы. Сфера ИИ в Нижегородской области развивается очень активно и представлена достаточно широко как с экспертной, так и с продуктовой точки зрения. Более 30 ИИ-компаний создают продукты в основных направлениях искусственного интеллекта, таких как компьютерное зрение, омниканальная речевая аналитика, предиктивные модели, дополненная реальность и генеративные модели. Созданные ими инновационные проекты получили признание не только в России, но и за ее пределами.

Для нужд государственных и муниципальных органов власти реализовано порядка десяти крупных проектов с использованием ИИ. Наши проекты в этой сфере высоко оценил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко. Приведу несколько примеров.

ИИ для контроля работоспособности, загрязненности и изменения ракурса камер наблюдения, входящих в АПК «Безопасный город». Число камер видеонаблюдения АПК «Безопасный город» увеличилось в Нижегородской области более чем на 33% за 2025 год — до 25 тыс. За последние три года система видеонаблюдения помогла существенно сократить уличную преступность. Треть камер использует искусственный интеллект, технологии компьютерного зрения для повышения эффективности разыскной деятельности и профилактики преступности.

Искусственный интеллект помогает контролировать состояние дорожной инфраструктуры в Нижегородской области. Пилотный проект запущен в восьми муниципалитетах: в Нижнем Новгороде, Кстове, Городце, Арзамасе, Большом Болдине, Дзержинске, Семенове и на Бору. Комплекс распознает ямы на дорогах, состояние дорожной разметки и дорожных знаков, негорящие точки уличного освещения, опоры и столбы в аварийном состоянии, расклейку объявлений в неположенных местах, заснеженность дорог в зимнее время года.

Уже больше двух лет в МФЦ региона работает голосовой помощник для предварительной записи и уведомлений о готовности документов к выдаче. Работу сотрудников также оценивает ИИ: он определяет проблемные зоны и лучшие практики в коммуникации. Такая технология позволяет автоматизировать анализ данных и прогнозировать запросы клиентов, что повышает скорость обработки обращений и снижает нагрузку на операторов.

Искусственный интеллект помогает оперативно выявлять пожары и незаконные рубки в лесах Нижегородской области. Мы используем возможности ИИ в системе «Цифровой лес» министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области. Этот инструмент позволяет проводить автоматический анализ изменений на территории лесного фонда региона и оперативно выявлять потенциально опасные ситуации, в том числе пожары и незаконные рубки.

— Каким вы видите результат внедрения новых технологий в перспективе ближайших 10–20 лет?

— Сложно делать прогноз на 20 лет вперед, когда горизонт планирования развития цифровых технологий в современных условиях сокращается до полугода. Уверен, через 10–20 лет результат нашей работы будет измеряться не количеством доступных сервисов, а доступностью новых возможностей для большинства людей.

Если цифровые технологии повысят доступность качественной медицины, образования, профессиональной самореализации, буду считать это успешным результатом. Я уверен, что через 10–20 лет отечественные цифровые технологические решения, ПО будут активно внедрены в ключевых производствах, в энергетике, в транспорте. Мы сейчас активно работаем над этим.

Представьте себе экономику, где алгоритмы взяли на себя логистику и расчеты, а человек занимается изобретательством, наставничеством и локальным производством.

Это даст колоссальный импульс развитию: у людей появится время и ресурс менять жизнь вокруг себя. Чтобы это случилось, ставку нужно делать на людей. Поэтому абсолютный приоритет на ближайшее десятилетие — кадры.

— Как вы поддерживаете айтишников — нижегородских и тех, кто еще хочет переехать к вам?

— Я бы хотел отметить, что, несмотря на непростую экономическую ситуацию, Нижегородская область не просто поддерживает айтишников, а второй год подряд занимает первое место среди регионов по уровню такой поддержки. Рейтинг составлен ассоциацией «Руссофт» и отражает условия для ведения высокотехнологичного бизнеса и для жизни ИТ-специалистов. Мы друг друга слышим. И меры поддержки не застывают в исходном виде, а видоизменяются, когда ИТ-специалисты говорят правительству, что в этом есть необходимость.

В «Руссофте» отметили, что в Нижегородской области имеется широкий список мер поддержки с отслеживанием их эффективности. Со ссылкой на нижегородские ИТ-компании «Руссофт» обратил внимание на заинтересованность региональных властей в развитии ИТ и открытый диалог в рамках приоритетных направлений. За шесть лет общий объем федеральной и региональной поддержки нижегородской ИТ-отрасли составил около 1 млрд руб.

Наши ИТ-компании демонстрируют очень хорошие экономические показатели. Оборот нижегородских компаний в секторе информационно-коммуникационных технологий за 2025 год составил 203,4 млрд руб., а в ИТ-отрасли превысил 97,7 млрд руб. Это плюс 21,9% и 46,6% соответственно к 2024 году. Результаты впечатляющие, особенно с учетом текущей экономической ситуации.

Отдельно хочется отметить рост числа нижегородцев, задействованных в работе ИКТ-сектора. Этому поспособствовала уникальная по своим условиям мера поддержки — компенсация НДФЛ за привлеченных в Нижегородскую область сотрудников из других регионов и стран. Благодаря этой программе в 2025 году мы привлекли в регион более 1200 новых ИТ-специалистов. Недавно эта мера была упрощена: стало легче получить компенсацию половины от уплаченной суммы НДФЛ за «дистанционных» сотрудников. Теперь им не требуется трехлетний стаж работы — достаточно трех месяцев подтвержденного стажа. Аналогичные условия работают и с возмещением 20% НДФЛ за привлеченный непрофильный персонал ИТ-компаний. Этот инструмент поддержки остается одним из самых востребованных у нижегородских ИТ-компаний и позволяет привлекать в регион лидеров рынка технологий.

Для нижегородских ИТ-компаний, разрабатывающих ПО, действуют и пониженные ставки по УСН. Для региональных центров обработки и хранения данных, введенных в эксплуатацию в этом году, доступна льгота по налогу на имущество, для телекоммуникации — инвестиционный налоговый вычет.

Всего в Нижегородской области порядка 2 тыс. компаний, работающих в ИТ-отрасли и смежных с ней сферах. В них трудятся порядка 40 тыс. специалистов. Как видите, мы всеми силами стремимся к опережающему развитию ключевой отрасли, и ЦИПР для нас — очень важная точка этого роста.

Михаил Малыхин