Акции под риторикой

Второй месяц подряд успешными стали вложения лишь в немногие финансовые инструменты, оцениваемые «Деньгами». Под влиянием ужесточившейся риторики Банка России доход инвесторам принесли паевые инвестиционные фонды (ПИФы), ориентированные на рублевые облигации и инструменты денежного рынка, а также депозиты. В числе наиболее пострадавших оказались акции российских компаний и инвестирующие в них ПИФы. Из-за сильного укрепления рубля убыточными стали все валютные активы.

ПИФы

Самыми доходными финансовыми инструментами в середине весны стали отдельные категории паевых инвестиционных фондов. По оценке «Денег», основанной на данных Investfunds, по итогам месяца, завершившегося 8 мая, из 182 крупных розничных фондов (ОПИФы и БПИФы с активами свыше 500 млн руб. без учета продуктов с выплатой промежуточного дохода) у 77 выросла цена пая. При этом не было ни одного ПИФа, обеспечившего доход выше 3%.

Лучшую доходность продемонстрировали инвестиционные продукты, ориентированные на рублевые облигации. По данным Investfunds, за минувший месяц паи каждого второго подобного фонда прибавили в цене 1,5–2,1%. Наиболее позитивную динамику показали решения на корпоративные облигации. Это происходило на фоне общего снижения доходности долговых бумаг и, как следствие, роста их стоимости. По итогам отчетного периода индекс корпоративных облигаций Московской биржи RUCBTRNS вырос на 1,8%, до 204,58 пункта, индекс гособлигаций RGBITR прибавил более 1,1%, до 780,2 пункта. Фонды денежного рынка принесли пайщикам 1,1–1,3% дохода.

Прирост паев в таких фондах мог быть и более существенным, если бы не решение Банка России на заседании 24 апреля. Как и ожидало большинство участников рынка, регулятор опустил ключевую ставку на 50 базисных пунктов (б. п.), до 14,5%. При этом прогноз средней ключевой ставки на 2026–2027 годы был повышен соответственно до 14–14,5% (против 13,5–14,5% в февральском прогнозе) и 8–10% (против 8–9% в февральском прогнозе). «Регулятор дал четкий сигнал о сдвиге траектории ключевой ставки вверх на двухлетнем горизонте. В связи с этим после трехнедельного опережающего роста несколько перегретый облигационный рынок перешел к коррекции»,— отмечает портфельный управляющий «Тринфико» Екатерина Горбунова. Наиболее пострадавшими при этом оказались госбумаги, индекс RGBITR просел за неделю на 1%, потеряв половину прироста с начала апреля.

Сильнее всего решение ЦБ ударило по фондам акций, паи которых за месяц подешевели на 2–9%. Как считает аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Аутлев, негатива на рынке добавили отсутствие прогресса в урегулировании украинского конфликта, крепкий рубль и растущий дефицит бюджета. Беспокойство вызывали участившиеся атаки по нефтегазовой инфраструктуре России, новые санкции, а также слухи о возможном вводе налога на сверхприбыль для отдельных компаний. В таких условиях наиболее пострадавшими оказались ПИФы сырьевого сектора, а также эмитентов малой и средней капитализации.

Сильный рубль оказал негативное влияние на результаты управления всеми валютными ПИФами, инвестирующими в золото и валютные облигации. Паи таких продуктов коллективного инвестирования просели на 3,2–4% и 1,7–2,6% соответственно. Хуже всего чувствовали себя ПИФы, ориентированные на юаневые облигации, что связано с падением курса китайской валюты в России на 4,6%, до 10,92 руб./CNY.

Вклады

Шаги Банка России по снижению ключевой ставки отразились и на доходностях депозитов. По итогам третьей декады апреля средняя максимальная ставка по рублевым вкладам у десяти крупнейших банков впервые с осени 2023 года опустилась к уровню 13%, достигнув отметки 13,06% годовых. Это почти на 50 б. п. ниже уровня месячной давности. В итоге за месяц рублевый вклад принес его держателю доход в размере 1,13%.

Валютные вклады оказались убыточными. Депозит в долларах обесценил вложения вкладчиков на 5,4%, в евро — почти на 4,5%. Негативный результат связан с ростом курса рубля. На фоне резкого роста объемов валютной выручки, продаваемой экспортерами на рынке, внебиржевые курсы «токсичных» валют упали на 4,35 руб., до 74,2 руб./$, и на 4,16 руб., до 87,45 руб./€, соответственно. Таким образом, они вернулись на уровень трехлетней давности.

Укрепление рубля носило фундаментальный характер. По данным Банка России, в апреле крупнейшие экспортеры продали на рынке валюту на $7,3 млрд, что втрое больше реализации в марте и максимальный результат за один месяц с октября 2025 года. В начале мая эффект был усилен новостями о том, что Минфин намерен в рамках бюджетного правила приобрести валюту лишь на 110,3 млрд руб., что в два-три раза меньше ожиданий участников рынка.

Руководитель аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев допускает укрепление рубля до 70–72 руб./$, чему будет способствовать эффект от высоких мировых цен на нефть в марте—апреле. Затягивание ближневосточного конфликта удерживает повышенные цены на нефть в мае, кроме того, дисконты на российские сорта снизились до минимума последних лет. «В ближайшие как минимум два месяца дефицита валюты на локальном рынке не будет. Тем не менее негативное влияние на рубль будут оказывать традиционные факторы (ожидания дальнейшего снижения размера ключевой ставки ЦБ) и сезонные (рост спроса на валюту со стороны населения)»,— полагает господин Евстифеев.

Золото

Второй месяц подряд не радуют россиян инвестиции в золото. По оценке «Денег», покупка благородного металла за месяц, завершившийся 8 мая, принесла бы инвестору убыток в размере 5,6%. Это на 2,6 процентного пункта меньше потерь месяцем ранее. В итоге за два минувших месяца такие инвестиции почти растеряли весь прирост начала года.

Столь слабый результат связан исключительно с валютной переоценкой. В первые недели отчетного периода золото на мировом рынке поднялось в цене до отметки в $4715 за тройскую унцию. С начала месяца металл потерял в долларах лишь 0,1%. «Рост в первой половине апреля был связан с активными покупками инвесторов в качестве защитного актива из-за эскалации на Ближнем Востоке. Но с 21 апреля началась коррекция, поскольку рынок начал резко сокращать страховую премию, ушла паника, и инвестиции потекли в акции»,— говорит портфельный управляющий по глобальным рынкам Алена Николаева.

Участники рынка не ждут разворота долгосрочного восходящего тренда, сложившегося в предыдущие два года. Тем более что ближневосточный конфликт все еще далек от завершения. По мнению Алены Николаевой, на ближайшие месяцы базовый сценарий — широкий и довольно нервный диапазон торгов с высокой амплитудой движений. «По сути, рынок сейчас балансирует между двумя совершенно разными режимами. С одной стороны, сценарий мягкой посадки все еще устойчивой экономики США, сильная корпоративная отчетность, AI-хайп. С другой — структурная инфляция, дорогая нефть, геополитическая фрагментация и все более нервная ситуация вокруг американского госдолга. А в таких условиях золото как раз обычно и чувствует себя комфортно»,— считает госпожа Николаева.

Акции

Настоящим провалом для инвесторов стали вложения в акции. С 9 по 23 апреля индекс Московской биржи находился в диапазоне 2700–2770 пунктов. Однако после заседания Банка России началась распродажа, итогом которой стало падение его к уровню 2600 пунктов — минимуму с 19 ноября прошлого года. В итоге потери индекса в апреле составили 6% — это сильнейшее снижение за полгода.

В аутсайдерах оказались бумаги «Магнита», просевшие на 14,5%. Акции ритейлера находятся под давлением слабых финансовых результатов. По итогам 2025 года компания получила чистый убыток в размере 22,5 млрд руб. Это первый такой результат более чем за 20 лет существования сети. «EBITDA и рентабельность сократились, а финансовые расходы выросли на 93%, что привело к формированию чистого убытка по итогам года. Давление оказывают как рост чистого долга, так и высокие ставки по его обслуживанию»,— считает ведущий инвестиционный аналитик Go Invest Никита Бредихин.

Немногим более 10% потеряли акции «Роснефти» и «РусГидро». Акции нефтяной компании также оказались под давлением слабых финансовых результатов. Как отмечает Никита Бредихин, по итогам минувшего года прибыль компании сократилась на 73% из-за укрепления рубля, снижения цен на нефть, повышения ставки налога на прибыль и опережающей инфляцию индексации тарифов за перекачку нефти. Свободный денежный поток остался положительным, но тоже снизился на 46%. «РусГидро» находится под давлением из-за масштабной инвестиционной программы. «Программа развития ДФО подразумевает капитальные затраты на уровне почти в 1 трлн руб. в период 2025–2029 годов»,— говорит господин Бредихин.

В положительной области, несмотря на обвал в целом на рынке, остались лишь акции Сбербанка, цена которых выросла за месяц на 0,3%. Как отмечает стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов, акции госбанка остались в положительной зоне благодаря сочетанию факторов: сильных финансовых результатов, высокой дивидендной доходности акций примерно в 11,5%, крепкому рублю. Чистая прибыль Сбербанка за первый квартал 2026 года выросла на 16,5% год к году и составила 507,9 млрд руб. Рентабельность капитала достигла 24,4% против 22,7% за 2025 год. «Рентабельность капитала Сбербанка говорит о его высокой эффективности, например, рентабельность капитала ВТБ в 2025 году составила 18,3%»,— отмечает господин Суверов.

Татьяна Палаева