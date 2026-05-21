ЦИПР на цифре

С 18 по 21 мая в Нижнем Новгороде проходит XI ежегодная конференция «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2026), которая для госсектора и бизнеса выполняет роль стратегической площадки для координации технологической политики государства, корпоративного сектора и научного сообщества. Организаторами мероприятия выступают Минпромторг России, Минцифры России, правительство Нижегородской области и ассоциация «Цифровая экономика».

В этом году на ЦИПР, как и прежде, представляют передовое отечественное оборудование, новые цифровые решения и обсуждают наиболее актуальные вопросы для IT-компаний, операторов связи, инвестиционных фондов и госсектора. В целом форум в этот раз фокусируется на вопросах технологического суверенитета, развития отечественных программно-аппаратных решений, кибербезопасности и интеграции сквозных цифровых технологий в реальный сектор.

С начала 2026 года на IT- и телеком-рынке произошли значительные изменения: от усиления ограничений зарубежных платформ до формирования профильного регулирования работы искусственного интеллекта. Организаторы учли это в программе мероприятий. В 2026 году на площадке проходит обсуждение вопросов регулирования генеративного ИИ, формирования единых стандартов обмена данными и развития отечественной микроэлектронной базы.

Особое внимание уделено кадровому обеспечению: в условиях дефицита IT-специалистов организаторы расширили блок образовательных программ и инженерных хакатонов, ориентированных на привлечение молодежи и переквалификацию производственных кадров. По оценкам отраслевых аналитиков, совокупный объем сделок и инвестиционных деклараций, ожидаемых в рамках ЦИПР-2026, может превысить показатели прошлого года на 15–20%.

Выставочный кластер ЦИПР-2026, по словам организаторов, стал значительно более ориентированным на практические задачи. Производители оборудования, в том числе телекоммуникационного, и программного обеспечения демонстрируют решения, адаптированные под российские стандарты и условия эксплуатации. Стартапы получили возможность презентовать продукты напрямую потенциальным заказчикам, а крупные корпорации формируют консорциумы для совместной разработки сквозных технологий, заверяют организаторы. Такая экосистема позволяет сократить цикл от идеи до промышленного внедрения и снизить риски при реализации цифровых проектов.

ЦИПР проводится с 2018 года, и за это время форум превратился из отраслевой конференции в многоуровневую экосистему, объединяющую федеральные ведомства, региональные администрации, технологические холдинги и исследовательские центры. Повестка форума охватывает стандартизацию цифровых платформ, развитие рынка отечественного ПО, внедрение ИИ и других передовых технологий. Участие в мероприятии принимают не только профильные министерства, но и представители стратегических предприятий, венчурных фондов, а также международные организации.

По итогам прошлого ЦИПР-2025 в форуме приняли участие представители всех 89 регионов РФ. Общее число посетителей превысило 15 тыс. человек, среди которых представители крупнейших компаний, профильные специалисты, исследователи, журналисты и представители ключевых технологических отраслей. Было активно и международное присутствие: делегаты из 42 стран мира показали готовность к технологическому обмену и открытому общению с партнерами. Общая площадь конференции составила 24 тыс. кв. м. На выставке было представлено 176 стендов от ведущих разработчиков, промышленных корпораций и технологических стартапов. В рамках интенсивной деловой программы прошло 138 сессий, круглых столов и панельных дискуссий, охвативших весь спектр актуальных вопросов индустрии. Также показателем эффективности форума стало подписание более 300 соглашений, включая международные контракты и меморандумы о сотрудничестве, которые заложили основу для реализации новых цифровых проектов в производстве, логистике и энергетике.

Валерия Романова