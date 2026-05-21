Возвращение аппетита

Апрельское перемирие на Ближнем Востоке способствовало восстановлению у международных инвесторов аппетита к риску. За пять недель все мировые фонды акций привлекли почти $100 млрд. Основной объем средств шел в ценные бумаги американских компаний, что было связано не только с надеждами на положительный исход ближневосточного конфликта, но и декларацией высоких финансовых результатов за первый квартал 2026 года. Инвесторы с осторожностью смотрят на вложения в фонды развивающихся стран и Европы, которые могут пострадать в случае возобновления конфликта. Российский рынок остается под давлением геополитики и высоких рублевых ставок.

Мартовский пессимизм на рынках, как и ожидали управляющие и аналитики, оказался недолгим — в апреле—начале мая приток инвестиций в рисковые активы ускорился. Об этом свидетельствуют последние отчеты Bank of America (BofA), учитывающие данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR). По оценке «Денег», основанной на данных BofA, по итогам пяти недель, завершившихся 6 мая, вложения во все мировые фонды акций составили в чистом виде почти $100 млрд. Это на треть больше показателя начала весны и второй по величине результат в этом году.

По мнению директора департамента управления благосостоянием управляющей компании «АФ Капитал» Руслана Клышко, ключевым драйвером восстановления глобального аппетита к риску стало снижение геополитической премии после прекращения активных боевых действий США и Ирана. 7 апреля американский президент Дональд Трамп объявил о двухнедельной приостановке ракетных и бомбовых ударов по Тегерану при условии немедленного и безопасного открытия Ормузского пролива. Хотя прошедшие после этого переговоры сторон не увенчались успехом, а США начали морскую блокаду иранских портов, сам факт прекращения боевых действий вселил в глобальных инвесторов и финансовых аналитиков надежду на завершение войны.

«Для рынка важно не столько окончательное урегулирование конфликта, сколько снижение вероятности худшего сценария, связанного с долгосрочным закреплением цены нефти выше $100 за баррель, и нового витка мировой инфляции»,— полагает Руслан Клышко. В результате инвесторы стали более оптимистично смотреть на перспективы дальнейших шагов ФРС США по снижению ключевой ставки. Если в конце марта вероятность снижения ставки оценивалась лишь в 10%, то в начале мая уверенность в подобном шаге выросла до 80% (на декабрьском заседании ФРС ставка была снижена до 3,5–3,75%). «Если конфликт завершится, то инфляционное давление ослабнет, и ФРС сможет снизить ставку — это позитивно для акций»,— считает управляющий по глобальным рынкам General Invest Александр Ковалев.

Американский урожай

В сложившихся условиях международные инвесторы потянулись в первую очередь на самые ликвидные рынки — рынки акций развитых стран. По данным EPFR, фонды developed markets привлекли за месяц почти $135 млрд. Это более чем вдвое выше инвестиций в марте и лучший результат с конца 2024 года.

Основной приток средств пришелся на фонды американских акций.

По итогам апреля их клиенты вложили суммарно $86,5 млрд, что более чем в четыре раза выше покупок месяцем ранее. Больший объем средств поступал в американские фонды сразу после победы на президентских выборах Дональда Трампа в конце 2024 года. Тогда мировые инвесторы, воодушевленные предвыборными обещаниями республиканца новых налоговых стимулов и ожиданиями смягчения политики ФРС, принесли за месяц $152 млрд.

Привлекательность инвестиций сегодня связана не только со снижением геополитических рисков, но и с удачным отчетным сезоном американских компаний. По данным аналитического агентства FactSet, у 84% компаний, входящих в расчет индекса S&P 500, опубликовавших результаты за первый квартал 2026 года, рост прибыли на акцию (EPS) заметно превысил ожидания аналитиков. Совокупный годовой темп роста прибыли отчитавшихся эмитентов составил по итогам квартала 15,1%, тогда как эксперты рассчитывали лишь на 13,1%.

В лидерах роста финансовых показателей оказались технологические компании, рост прибыли которых составил от 12% до 82% в годовом исчислении. У компаний, входящих в группу «великолепная семерка» (крупнейшие и наиболее влиятельные технологические компании США, среди которых — Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Tesla и др.), показатель вырос в среднем на 46%. «Сильные корпоративные отчеты были не только у "техов", но и компаний финансового сектора, которые традиционно выигрывают от высоких ставок. Неплохо отчиталась и американская "нефтянка", которая стала ключевым бенефициаром сбоев поставок сырья из Персидского залива»,— констатирует Александр Ковалев. В таких условиях мировые инвесторы начали массово наращивать инвестиции в американские акции. В итоге индекс S&P 500 подскочил почти на 13% и в начале мая впервые в истории приблизился к уровню 7400 пунктов.

Под энергетическим давлением

Несмотря на завершение активной фазы боевых действий на Ближнем Востоке, главным аутсайдером среди рынков развитых стран оказалась Европа. В апреле из европейских фондов выведено $10,6 млрд, что почти вдвое больше, чем в марте, и это крупнейший месячный отток за полтора года.

Даже после возобновления поставок нефти и газа из Персидского залива в Европу поставки остаются ниже довоенного уровня. В частности, один из крупнейших импортеров СПГ в регион QatarEnergy продлила действие форс-мажорных обстоятельств для своих поставок. С учетом сильно истощенных после зимы европейских хранилищ газа (уровень заполнения около 30%) инвесторы осторожничают из-за сохранения рисков возобновления активных боевых действий между США и Ираном.

В сложившихся условиях в апреле МВФ понизил прогноз роста ВВП еврозоны в 2026 году на 0,3 процентного пункта (п. п.), до 1,1%.

Из-за роста цен на нефть и газ в апреле инфляция в регионе поднялась до 3% в годовом выражении, тогда как еще в феврале находилась ниже целевого уровня 2%. В таких условиях, как считает управляющий активами УК «Доверительная» Дмитрий Терпелов, ЕЦБ может перейти к повышению ставки уже на ближайших заседаниях. «С учетом того что ФРС будет занимать выжидательную позицию, ужесточение денежно-кредитной политики ЕЦБ может стать причиной для перераспределения средств в пользу американских акций»,— делает вывод эксперт.

Помимо энергетического кризиса в Европе множество других проблем, которые никуда не денутся даже в случае перемирия и будут давить на локальные рынки акций. «Прежние флагманы роста вроде металлургии и химии давно потеряли конкурентоспособность из-за высоких цен на энергию. Сейчас еще один лидер — немецкий автопром — страдает от китайской конкуренции, как и прочие секторы промышленности»,— отмечает Александр Ковалев. В Южной Европе, по его наблюдениям, сохраняются проблемы с долговой нагрузкой и низким ростом экономики. К тому же в регионе нет своей «великолепной семерки», привлекавшей бы инвесторов, напоминает эксперт.

Китайский отток

В числе аутсайдеров в апреле оказались и рынки развивающихся стран. По данным EPFR, в отчетный период клиенты фондов, инвестиционная декларация которых ориентирована на emerging markets, вывели свыше $35 млрд. Это в 11 раз больше притока, зафиксированного в марте.

Основной отток инвестиций пришелся на фонды Китая. По данным EPFR, за пять недель международные инвесторы забрали из китайских фондов акций $41,1 млрд. Это более чем втрое выше потерь месяцем ранее ($13 млрд) и второй по величине отрицательный результат за все время наблюдений «Денег». В то же время отток из фондов Индии сократился вдвое, до $1,9 млрд.

Развивающиеся страны в целом и Китай в частности более уязвимы к возможному продолжению энергетического кризиса, чем США, а потому международные инвесторы страхуются на случай неблагоприятного развития ситуации на Ближнем Востоке. И это несмотря на то, что в КНР общий объем резервных запасов оценивается примерно в 1,4 млрд баррелей, что втрое больше запасов в США и самый большой показатель в мире. «Большие резервы нефти у КНР являются сглаживающим фактором, но лишь частично, ведь страна — крупнейший импортер нефти»,— поясняет Дмитрий Терпелов. Китайские компании хотя и развивают технологии искусственного интеллекта (ИИ), но доля влияния ИИ как драйвер роста страновых индексов все же значительно ниже, чем в США, и не компенсирует для инвесторов риски из-за возможного энергокризиса и геополитики.

Российский рынок не растет

Хотя Россия является одним из крупнейших мировых экспортеров энергоносителей, инвесторы не спешат закладывать высокие цены на нефть и газ в стоимость акций отечественных компаний, их добывающих. За пять недель с начала апреля индекс Московской биржи упал более чем на 5%, до 2632 пунктов. Причиной падения послужило ужесточение риторики Банка России после решения на заседании 24 апреля снизить ключевую ставку, как и ожидали аналитики, на очередные 0,5 п. п., до 14,5%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина тогда не исключила паузу в понижении ставки на ближайших заседаниях, спровоцировав сильнейшую с начала года распродажу акций.

По оценке «Денег», основанной на данных Investfunds, чистый отток средств из крупнейших фондов российских акций с начала апреля составил почти 3 млрд руб. (более $39 млн при среднем курсе 76,06 руб./$), что в полтора раза ниже потерь марта. Непрерывный отток средств из фондов акций продолжается 14 месяцев подряд. За это время клиенты фондов вывели 51,6 млрд руб. «В ближайшие месяцы значительных притоков ожидать не стоит на фоне проблем в экономике, геополитических рисков, медленного снижения ключевой ставки ЦБ и дискуссии о росте налогового бремени»,— полагает стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. Более заметный переток капиталов на фондовый рынок эксперт допускает лишь в конце года, когда ключевая ставка, возможно, опустится до 12–13%, а ситуация с экономическим ростом нормализуется.

Татьяна Палаева