Новый рубль

В этом году в России начнут массово принимать оплату цифровыми рублями — все крупные банки должны обеспечить своим клиентам возможность отправлять и принимать платежи и переводы в новой форме отечественной валюты, то же касается и крупнейших торговых предприятий. К концу 2028 года это требование будет распространяться на все российские банки и абсолютное большинство торгово-сервисных предприятий. Однако, по словам экспертов, ряд проблем в массовом функционировании цифрового рубля до сих пор не решен, в том числе, поскольку платежи будут производиться из приложений банков, при отключенном интернете заплатить им не удастся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Менее чем через четыре месяца цифровой рубль (ЦР) будет внедрен в массовое обращение — после 1 сентября 2026 года крупнейшие банки должны будут предоставить всем желающим возможность открывать кошельки цифрового рубля и распоряжаться остатком на них. Предполагается, что цифровой рубль, являясь цифровой валютой Центрального банка, будет сочетать в себе качества наличного и безналичного рубля. Счета в цифровых рублях открываются только в Банке России, а коммерческие банки выступают посредниками, передавая ЦБ распоряжения граждан и компаний. При этом и юрлицам, и физлицам можно иметь только один счет в цифровых рублях. Проценты на остаток счета в цифровых рублях не начисляются, кредиты в них не выдаются. Распоряжаться своим счетом в цифровых рублях можно будет через приложение любого банка.

Системно значимые банки, а также торговые компании, которые являются клиентами крупнейших банков и выручка которых за прошедший год превышает 120 млн руб., должны будут обеспечить возможность оплаты товаров и услуг цифровой формой национальной валюты с 1 сентября 2026 года. Банки с универсальной лицензией и их клиенты — торговые компании с годовой выручкой свыше 30 млн руб.— должны будут начать работать с цифровыми рублями с 1 сентября 2027 года. Остальные банки и продавцы с выручкой менее 30 млн руб. в год — с 1 сентября 2028 года. Обязанность принимать оплату цифровыми рублями не будет распространяться на торговые точки, чья выручка за год составляет менее 5 млн руб.

Трудности внедрения Массовое внедрение цифрового рубля с 1 сентября текущего года представляется труднореализуемым по нескольким причинам. Во-первых, так и не началась информационно-разъяснительная кампания для граждан и юрлиц. Откладывать такие кампании на летний период — обрекать их на заведомый провал. Во-вторых, есть серьезные сомнения в готовности торгово-сервисных предприятий (ТСП). Если банки более или менее готовы благодаря участию в пилоте, то предприятия находятся в большинстве на самой начальной стадии, и это объяснимо — заставить их мегарегулятору сложно, поскольку они не являются его поднадзорными. И третье по порядку упоминания, но главное по сути: концепт проекта расплылся и так до сих пор и не пересобран. Если раньше главным стержнем проекта выступала прослеживаемость, то теперь эта цель снята со знамени проекта с учетом ее практической нереализуемости и сильного общественного отторжения. Остаются в сухом остатке смарт-контракты и офлайн-режим. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров

Фото: Из личного архива Глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров

Фото: Из личного архива При этом к реализации офлайн-режима пока не приступали. Вместо этого запущена ускоренная легализация криптовалют, которые в формате российских стейблкойнов вполне могут выступить альтернативой цифровому рублю в смарт-контрактах и офлайн-режиме. И еще одна вишенка на торте — Китай, пионер CBDC – цифровой валюты центробанков, в марте текущего года внес существенные изменения в проект цифрового юаня. Данные об этом изменении достаточно скудные, но речь идет о существенном расширении роли кредитных организаций в проекте. С учетом изложенного есть значимые основания ожидать трансформации проекта цифрового рубля как по содержанию, так и по срокам реализации. Роман Прохоров, глава правления ассоциации «Финансовые инновации»

Впервые о планах внедрения цифрового рубля было объявлено в октябре 2020 года, когда Банк России опубликовал консультационный доклад о новой форме национальной валюты (см. “Ъ” от 13 октября 2020 года). Там было представлено четыре модели реализации идеи — от варианта, когда ЦБ открывает кошельки банкам, а те, в свою очередь, открывают кошельки клиентам и осуществляют по ним расчеты, до варианта, когда сам ЦБ открывает кошельки клиентов на своей платформе и осуществляет по ним расчеты. В итоге был выбран последний вариант, несмотря на то что банковское сообщество было за первый.

В докладе был описан вариант использования цифрового рубля офлайн как наличного рубля без прямого доступа к счету, но он участниками пилота пока еще даже не тестировался. А одной из наиболее полезных, по мнению экспертов, особенностей цифровых рублей является возможность определять, на что они могут быть потрачены, и функция заключения смарт-контрактов (оплата производится после выполнения определенных условий). Одним из последних новшеств, реализованных в рамках пилота, стала возможность совершать выплаты в цифровых рублях по реестрам — одномоментные зачисления сразу большому количеству получателей за один перевод. «Таким способом можно будет выплачивать зарплату, рассчитываться с поставщиками за товары, уплачивать налоги за сотрудников и так далее»,— пояснял ЦБ в своем сообщении в конце февраля этого года.

Способы запуска ЦР Массовое внедрение состоит из трех компонентов — технологической возможности, наличия значительной денежной массы в цифровом рубле и спроса. Сложно судить о реальной готовности, но, скорее всего, интеграция оплаты цифровым рублем в единый QR даст возможность достаточно массово цифровые рубли принимать. Можно по примеру Казахстана привязать к счетам в ЦР карты. Со стороны покупателя все сложнее. Мы пока не видим опции цифрового рубля в массовых приложениях банков. И не видим внятного стимула, чтобы клиенты массово пошли из привычных моделей в новую. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Ассоциации участников рынка электронных денег Виктор Достов

Фото: Из личного архива Виктора Достова Глава Ассоциации участников рынка электронных денег Виктор Достов

Фото: Из личного архива Виктора Достова Разумеется, возможны «силовые» подходы — перевод зарплат и пенсий в ЦР, как это делалось при запуске карты «Мир». Однако этот опыт напрямую не переносится. Во-первых, с «Миром» использовалась привычная для клиента модель карточного платежа, менялось только лого. Во-вторых, с «Миром» была понятная цель платежной независимости, сейчас она уже давно достигнута. Вещи типа смарт-контрактов и офлайн-платежей в принципе интересны, но вряд ли вдохновляют массового пользователя, которому достаточно платить картой. Поэтому на фоне непростой ситуации в финансовом секторе в целом, технологической конкуренции множества методов оплаты и усталости населения от постоянных платежных новшеств сбалансированное массовое внедрение ЦР является весьма сложной задачей. Виктор Достов, глава Ассоциации участников рынка электронных денег

Несмотря на то что тестирование ЦР проходит уже почти три года, ряд вопросов может остаться нерешенным и к началу запуска массового его использования. Как рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на экспертной сессии «Цифровой рубль: новый финансовый инструмент в бюджетном процессе», часть кредитных организаций, прежде всего небольшие банки, может испытывать трудности с подключением к платформе, связанные со сроками и высокими затратами, а также процедурными моментами. Он напомнил, что с 1 сентября 2026 года подключиться к платформе цифрового рубля должны не только все системно значимые банки, но и кредитные организации, признанные значимыми на рынке платежных услуг. Некоторые из них, по его словам, вошли в этот перечень совсем недавно, поэтому они не успевают настроить свои системы и просят продлить сроки. Анатолий Аксаков обратил внимание, что все банки столкнулись с ростом расходов в связи с общим подорожанием вычислительной техники. На этом фоне затраты на внедрение цифрового рубля для крупных системно значимых кредитных организаций, по его словам, могут быть приемлемыми, но для средних и особенно малых банков — неподъемными. В связи с этим депутат предложил рассмотреть возможность подключения к работе IT-компаний для создания готового технологического решения.

В пользу массового внедрения цифрового рубля говорит постепенное охлаждение рынка банковских карт как по объему, так и по количеству платежей.

По данным ЦБ, объем платежей банковскими картами стал снижаться после третьего квартала 2024 года и ко второму кварталу 2025 года упал на 1,2 трлн руб.— с 15,5 трлн до 14,3 трлн руб. (не считая провала в первом квартале, связанного с сезонными факторами), потом он немного восстановился и замер на уровне около 14,5 трлн руб. Однако количество оплат картами как начало снижаться после третьего квартала 2024 года, так и продолжило до конца 2025 года, упав на 1,3 млрд трансакций — с 16,8 млрд до 15,5 млрд. Как отмечает Банк России, в 2025 году граждане чаще пользовались альтернативными — некарточными — способами оплаты товаров и услуг. Согласно его данным, оплаты по QR-коду и биометрии выросли за прошлый год в 1,8 раза по количеству и в 1,4 раза по объему, достигнув 4 млрд платежей на сумму 5,7 трлн руб. А именно QR-код является основным способом для платежей с помощью цифрового рубля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Банки также отмечают существенный рост альтернативных способов платежей и прогнозируют, что в этом году на них будет приходиться уже около трети всех платежных трансакций. Однако в этой статистике есть важный нюанс — банки заинтересованы в продвижении оплат с помощью QR-кодов, биометрии, Pay-сервисов, потому что получают за это комиссию, которая сейчас выше, чем по картам. В случае с оплатой цифровым рублем тарифы будут минимальными, и комиссии, которые банки будут получать за проведение такого платежа, соответственно, окажутся самыми низкими, а значит, у банков мотивации продвигать такой способ оплаты не будет.

Максим Буйлов