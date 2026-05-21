Дело в цене

В том, что для жителей России новые автомобили гораздо дороже, чем в Поднебесной, мы в очередной раз убедились на Пекинском международном автосалоне, проходившем в китайской столице с 24 апреля по 3 мая. Мы оценили здесь новые тренды и громкие премьеры, сравнив цены новинок с российскими.

С многочисленными шоу танцующих роботов и демонстрацией технологий избавления человека от необходимости управлять собственным автомобилем в столице Китая шумно прошел XIX Пекинский международный автосалон (Auto China 2026), где на этот раз, согласно официальным данным, был представлен 1451 автомобиль, из которых 181 серийная модель имела статус мировой премьеры, а 71 экспонат был выставлен в виде прототипов.

Тон на мотор-шоу задавали китайские автопроизводители, доля продаж которых на внутреннем рынке уже приблизилась к 70%. Прежде всего на своих стендах они демонстрировали достижения в выпуске машин на электрическом ходу. По данным Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM), доля продаж электрокаров и гибридов на рынке КНР в этом году достигла 43%. По данным компании Autolab, рекордный запас хода от одной зарядки для чистых электрокаров, предлагаемых в Китае, уже достиг 900 км.

Особенностью китайских автомобильных выставок является то, что прямо на стенде посетитель может сделать заказ на приобретение представленной новинки. И объявленные на Пекинском автошоу цены оказались существенно ниже, чем те, в которые сейчас оцениваются в салонах новые авто в России.

Вдвое дешевле

Уже более десятка лет китайский авторынок является самым большим в мире, и до недавнего времени продажи здесь устойчиво росли: по данным GlobalData, в прошлом году в КНР было продано 26,8 млн авто, что на 5,6% больше, чем в 2024 году, и почти вдвое больше, чем 15 лет назад. Однако в последние месяцы китайский рынок переживает сложный период: по подсчетам Китайской ассоциации автомобильных дилеров (CADA), в феврале 2026 года продажи новых легковых авто в стране по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рухнули на 25%, до 1,03 млн машин, а в марте было продано 1,65 млн автомобилей — на 15% меньше прошлогоднего показателя.

Причиной обрушения спроса оказались действия регулятора, который решил положить конец изматывающим последние годы местный автопром ценовым войнам. Он запретил автопроизводителям заманивать потребителей слишком большими скидками, которые могли опускаться ниже себестоимости выпускаемых авто.

По оценкам китайских властей, за последние три года ценовые войны привели к убыткам автопрома в $68 млрд.

Регулятор в КНР начал предупреждать автопроизводителей о «жестких санкциях», если те продолжат демпинговать.

В результате впервые за последние годы цены на новые авто в Китае поползли вверх, что сильно затормозило спрос. По данным GlobalData, средние цены на легковые автомобили в Китае последние два года активно снижались: если в январе 2023 года средняя цена на новый легковой автомобиль составляла эквивалент $26,9 тыс., то в феврале 2025 года она уже опустилась до $21,3 тыс. В начале текущего года средняя цена автомобилей поднялась до $23 тыс., и до конца года, по мнению наблюдателей, она продолжит медленно расти к среднему уровню $27–28 тыс.

Однако даже в условиях роста цен цена автомобилей в КНР существенно ниже, чем в России. По оценкам аналитического агентства «Автостат», средняя цена новой легковой машины в РФ сейчас превысила 3,5 млн руб. По текущему курсу это составляет $47 тыс. «То есть в России легковой автомобиль стоит в среднем ровно вдвое выше, чем в Китае»,— подсчитал в своем Telegram-канале Сергей Целиков, директор агентства «Автостат».

Электромобили, внедорожники, суперкары

Весьма привлекательными в сравнении с российскими смотрелись и объявленные цены на ключевые новинки Пекинского автосалона. Например, громкой премьерой Пекинского автосалона стал представленный здесь новый Nio ES9, который претендует на звание самого крупного электрического кроссовера в Китае. Его длина — почти 5,4 м, а колесная база превышает 3,2 м. Этот электрокар имеет вес почти в три тонны. Установленная здесь тяговая батарея емкостью 102 кВт•ч позволяет машине проехать без подзарядки около 700 км. Внутри кроссовер имеет три ряда сидений и отличается богатой отделкой кожей наппа, кресла имеют различные опции вентиляции и массажа, стекла меняют прозрачность в зависимости от интенсивности внешнего света, а еще в салоне есть холодильник. За всю эту роскошь производитель просит 399,8 тыс. юаней, что составляет 4,35 млн руб. по текущему курсу. Это минимум в полтора раза дешевле автомобилей такого же класса в России.

Что же касается новинок попроще, то на пекинской выставке можно было найти премьеры с ценой ниже российского эквивалента в 1 млн руб. Например, популярный в Китае обновленный массовый электромобиль BYD Seagull, который получил увеличенный запас хода (с 405 км до 505 км в топовой комплектации), более быструю зарядку, улучшенную мультимедийную систему, усовершенствованные электронные ассистенты, в Китае начинает продаваться по цене от 70 тыс. юаней (765 тыс. руб.).

А за чуть более 1 млн руб. на стендах можно было найти продвинутый электрический кроссовер. Например, новый полный электрический кроссовен (смесь кроссовера и минивэна) Aion N60 с максимальным запасом хода до 610 км, который помимо продвинутой облачной мультимедийной системы имеет встроенный холодильник на 6,6 л. Цена на эту модель в Китае в зависимости от комплектации стартует от 109 тыс. юаней (1,18 млн руб.).

Когда подешевеют автомобили в России Современное ценообразование на автомобильном рынке России нередко становится предметом обсуждения экспертов, так как разница в цене достигла пугающих значений: многие автомобили стоят в России в два-три раза дороже, чем в КНР, причем речь не только об автомобилях китайских брендов. Китайский рынок сейчас один из наиболее конкурентных в мире, потому многие производители вынуждены снижать цены для китайского рынка и локализовать производство для экономии. В России средневзвешенная цена нового автомобиля в марте 2026 года поднялась до 3,54 млн руб. (эквивалент $47 тыс.), увеличившись за год на 14%, а в Китае за тот же период средняя цена составила около $22,5 тыс. (в пересчете около 1,7 млн руб.). Причем некоторые автомобили в КНР даже дешевеют, так как автопроизводители в борьбе за рыночную долю охотно проводят акции и распродажи: например, премиальные седаны BMW 7-й серии потеряли в цене с начала года около 10–15% (в частности, базовая модель BMW 735Li подешевела с $131,3 тыс. до $115,4 тыс.). Этот разрыв в цене на авторынке — не просто следствие курсовых колебаний, а результат глубоких структурных различий. Основными «столпами» дешевых автомобилей в Китае являются экономия на масштабе огромного рынка Китая (внутренний спрос позволяет увеличивать объемы и снизить себестоимость каждой машины), доступное кредитование (с годовой ставкой в 3–4%), а также субсидирование для автопроизводителей и покупателей (особенно в сегменте электромобилей). Доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Исмаил Исмаилов

Фото: из личного архива В России же факторами роста цены являются в первую очередь налогообложение и таможенные платежи, постоянное повышение утилизационного сбора. С 1 января 2026 года он был проиндексирован на 10–20%, а до 2030 года утвержден график его ежегодной плановой индексации на аналогичный уровень. Новые условия также коснулись и правил ввоза автомобилей в России, и тех «обходных путей», которые ранее использовались для экономии на таможенных процедурах и утилизационном сборе при ввозе автомобилей, например, через страны ЕАЭС. Можно сравнить цены на некоторые популярные как в Китае, так и в России автомобили: Haval H9 в КНР стоит от 170 490 юаней (1,9 млн руб.), в России — от 4,699 млн руб. (разница в 2,4 раза). Для уменьшения ценового разрыва требуются меры по упрощению процедур импорта, снижению утилизационного сбора и таможенных пошлин, расширению локализации (как крупноузловой сборки, так и производства непосредственно компонентов), которая в России набирает обороты. В 2025 году продажи автомобилей китайской сборки в России снизились на 38%, в то время как продажи автомобилей российской сборки выросли на 8%, достигнув доли в 52,9% рынка. Высокие таможенные пошлины и повышение утилизационного сбора создают дополнительную мотивацию для китайских производителей для открытия производства непосредственно в России с созданием суббрендов, в том числе во избежание санкционных последствий, а также, например, для соответствия новым требованиям к локализации автомобилей для работы в такси. Ожидается, что ко второй половине 2026 года большая часть локальных производств выйдет на рабочую мощность, что должно способствовать стабилизации цен. При этом на 2026 год из федерального бюджета выделено 20 млрд руб. на программу льготного автокредитования и 30 млрд руб. на программу льготного лизинга, что также должно стать драйвером рынка. Таким образом, сближение цен в Китае и в России произойдет не через их снижение в России, а через их более медленный рост благодаря локализации, в то время как в Китае прогнозируется медленный, но стабильный рост цен после периода ценовых войн. Исмаил Исмаилов, доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации

Цена в 125–150 тыс. юаней (1,36–1,63 млн руб.) в зависимости от комплектации в Китае заявлена на представленный на выставке новый компактный кроссовер Omoda 4. Машина оснащена гибридной силовой установкой в виде 1,5-литрового турбомотора мощностью 143 л. с. и электродвигателя на 204 л. с., которая имеет суммарную отдачу в 347 л. с. Интересно, что в Китае этот автомобиль ориентирован в том числе на поклонников компьютерных игр: в мультимедийный комплекс машины предустановлено несколько десятков игр, которыми можно наслаждаться с помощью входящих в комплект беспроводных джойстиков. Эти развлечения во время движения адресованы, разумеется, не водителю, а пассажирам. Ожидается, что новая Omoda 4 в будущем появится и в России, но цена ее будет наверняка минимум в полтора-два раза выше, чем в Китае.

В том числе на российский рынок ориентированы и представленные на выставке внедорожники нового бренда 212 (бывший BAW). В частности, модель 212 Т01 имеет двухлитровый турбомотор мощностью 252 л. с. и восьмиступенчатую автоматическую коробку передач. Но главное, в основе новой машины лежит классическая рамная конструкция, неразрезные мосты и жестко подключаемый полный привод, что делает ее надежной и проходимой в очень сложных дорожных условиях. Объявлено, что в Китае такой брутальный внедорожник будет стоить от 139 тыс. юаней (1,515 млн руб.), цена для России пока не объявлена, но она наверняка будет существенно выше.

На российский рынок метит и китайская марка iCaur, которая сдернула покрывало на выставке с технологичного внедорожника V27. Он оснащен последовательной гибридной установкой с совокупной внушительной мощностью в 449 л. с. На чистом электричестве машина может проехать около 200 км, в комбинированном режиме от одной заправки — до 1,2 тыс. км. В Китае эта модель начинает продаваться с отметки в 200 тыс. юаней (2,18 млн руб.), в России, скорее всего, будет минимум вдвое дороже.

Еще один примечательный новый гибридный внедорожник, предназначенный в том числе и для России, был представлен на стенде марки Jetour. Это полноразмерный рамный G700, который получил двухлитровый турбомотор и электродвигатели с суммарной мощностью 892 л. с. Заявлено, что это авто хорошо приспособлено для дальних путешествий, в том числе в сложных дорожных условиях,— в частности, внедорожник может преодолевать броды с глубиной почти в один метр. Еще эта модель имеет премиальную отделку салона и такие оригинальные опции, как генератор кислорода. Цена базовой версии новинки в Китае объявлена в 329 тыс. юаней (3,59 млн руб.), в России она также будет предлагаться существенно дороже.

Ну а на звание самого мощного электрокара пекинской выставки претендовала громкая новинка от марки Denza (суббренд от BYD). Новый электрический спортивный кабриолет Denza Z вооружен тремя электромоторами, суммарная пиковая мощность которых 1000 л. с., что позволяет китайскому суперкару набирать 100 км/ч с места менее чем за две секунды. Инженеры декларируют, что в конструкции шасси здесь применена интеллектуальная электромагнитная адаптивная подвеска с функцией предиктивного сканирования дорожного покрытия. Объявленная розничная цена китайского суперкара начинается от 400 тыс. юаней (4,36 млн руб.). Официальные поставки этой модели в Россию не планируются, но, по предварительным оценкам, по параллельному импорту такая машина будет предлагаться от 10 млн руб.

Почему так дешево

Эксперты авторынка объясняют более доступные цены на автомобили в Китае такими факторами, как массовость производства в КНР, сосредоточение в этой стране мировой компонентной базы. «Главная причина более доступных цен на автомобили в КНР заключается в том, что Китай — это домашний рынок производителя, а Россия — импортный рынок с дополнительными издержками. В Китае у бренда рядом вся цепочка: компоненты, батареи, электроника, штамповка, сборка, поставщики второго и третьего уровня. Это дает очень сильный эффект масштаба и снижает себестоимость»,— поясняет Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global. По его словам, на низкие цены в Китае также влияет жесткая конкуренция. «В Китае автокомпании много лет живут в режиме ценовой войны. Китайский рынок настолько перегрет по предложению, что цена там часто опускается почти до предела ради удержания доли рынка. Для российского покупателя такая конкуренция в полном объеме просто не доезжает»,— отмечает Владимир Чернов.

При поставках в Россию импортер вынужден нести существенные издержки. «При ввозе машины в Россию цена проходит через таможенную пошлину, утильсбор, логистику, сертификацию, склад, дилерскую маржу, стоимость финансирования и валютный риск,— продолжает Владимир Чернов.— Единый таможенный тариф ЕАЭС действует как общая база импортных пошлин, а правительство России в 2025 году скорректировало правила расчета утилизационного сбора. Поэтому, даже если на китайском заводе машина стоит сравнительно недорого, в российской рознице она неизбежно становится заметно дороже».

В результате разница цен действительно получается ощутимая. «Если смотреть не на единичные серые поставки, а на массовые модели китайских брендов, которые продаются в обеих странах, то сейчас разница очень часто составляет не 10–20%, а примерно 1,8–2,9 раза»,— подсчитывает Владимир Чернов. По его словам, например, если брать популярную в России модель Geely Monjaro, то в Китае по открытым рыночным прайс-листам она стоит 137,2–185,2 тыс. юаней. По курсу Банка России на 21 апреля это примерно 1,51–2,04 млн руб. В России официальный дилер дает стартовую цену от 4 349 990 руб. То есть даже стартовая китайская цена оказывается ниже российской почти в 2,9 раза.

Снизить цены до китайских

В перспективе снизить цены на автомобили в России по сравнению с Китаем может позволить локализация производства. «Для сокращения ценового разрыва на автомобили в России и в Китае необходим комплексный подход, прежде всего — развитие локализации производства китайских брендов на территории России. Если регулятор предложит дополнительные льготы для заводов полного цикла, а участники рынка наладят выпуск ключевых компонентов внутри страны, это снизит влияние ввозных пошлин и сборов»,— убежден Антон Гуреев, коммерческий директор ГК «Интерлизинг».

«Сокращение разницы в цене возможно, если снизятся издержки ввоза и продажи либо вырастет локализация производства»,— соглашается Галина Платунина, старший преподаватель Московского технического университета связи и информатики. По ее словам, со стороны регулятора это может быть связано с более прогнозируемой таможенной и налоговой политикой, пересмотром отдельных фискальных нагрузок и мерами поддержки локальной сборки, а со стороны рынка — с развитием прямых поставок, сокращением лишних посредников, усилением конкуренции и расширением сервисной инфраструктуры. Без этого, на ее взгляд, цены в России будут и дальше заметно выше, чем на китайском рынке.

Снизятся ли цены на автомобили в Китае Рынок автомобилей Китая вступает в новую фазу, где эпоха «повсеместных скидок» сменяется структурной конкуренцией. Из-за этого общая стоимость покупки автомобиля в Китае в будущем будет снижаться. Но теперь это достигается не прямым демпингом, а технологической оптимизацией и стратегией «больше комплектации за те же деньги». Цены будут падать по ряду причин. Во-первых, из-за избытка мощностей, особенно в сегменте электромобилей (NEV). Чтобы удержать долю рынка, лидеры (BYD, Geely, Changan) и новые игроки (Xiaomi, Huawei-бренды) оптимизируют цепочки поставок. Во-вторых, цены на авто будут снижаться по причине дешевых батарей. Стоимость карбоната лития стабилизировалась на низком уровне, а масштабирование производства продолжает снижать цену аккумуляторных блоков — ключевого компонента электромобиля. В-третьих, благодаря господдержке льготы по налогу на покупку и субсидии на трейд-ин косвенно уменьшают расходы потребителей. К тому же традиционные автомобили с двигателями внутреннего сгорания теряют долю рынка — совместные предприятия и локальные бренды вынуждены предлагать существенные скидки для расчистки складов. Но колебания цен на сырье (литий, никель), высокая стоимость систем автономного вождения и переориентация части производителей на экспортные рынки могут ограничить потенциал удешевления, особенно в премиум-сегменте. Старший преподаватель Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Светлана Батанова

Фото: из личного архива Автомобили станут доступнее и благодаря таким технологиям, как батареи нового типа: LMFP и натрий-ионные решения повышают запас хода и снижают себестоимость бюджетных моделей. Интеграция аккумулятора в кузов (CTC/CTB) и монолитное литье (Giga Casting) сокращают количество деталей и упрощают производство. Модульные платформы (BYD e-platform 3.0, Geely SEA) распределяют затраты на НИОКР между множеством моделей, а отечественные чипы (Horizon, Huawei HiSilicon) заменяют дорогие импортные аналоги в системах интеллектуального вождения. 800-вольтовые платформы и интегрированные силовые агрегаты снижают эксплуатационные расходы и себестоимость. Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что в 2026 году китайский рынок предложит еще более насыщенную комплектацию по конкурентной цене, особенно в массовом сегменте 100–200 тыс. юаней ($14–29 тыс.). Однако покупателям стоит внимательнее оценивать не только цену, но и долгосрочную надежность бренда, так как в условиях жесткой конкуренции некоторые игроки могут уйти с рынка, создав риски для послепродажного обслуживания. Светлана Батанова, старший преподаватель Финансового университета при Правительстве Российской Федерации

«Сильно уменьшить ценовой разрыв на автомобили в России и в Китае можно, только когда часть стоимости будет перенесена внутрь России через более глубокую локализацию либо регуляторная и налоговая нагрузка на импорт и продажу новых машин станет мягче»,— резюмирует Владимир Чернов. На его взгляд, без этого ждать быстрого сближения цен не стоит. Китай остается сверхконкурентным рынком, а Россия — рынком с более короткой линейкой предложений и высокой надбавкой на ввоз.

Алексей Грамматчиков, Пекин