Что могут короли

Что делать банкиру-займодавцу, если его должник не может и не хочет возвращать огромную сумму денег? А если при этом заемщик обладает неограниченной властью и неподсуден никому? Семь веков назад крупнейшим банкирам Европы — флорентийским семьям Барди и Перуцци — довелось узнать ответ на эти вопросы.

Флорентийский флорин XIII века

Фото: The National Gallery Флорентийский флорин XIII века

Как крестоносцы изменили золотой стандарт

В 1204 году войска крестоносцев взяли Константинополь. Пала Византийская империя, ее столица была разграблена. До этого на протяжении многих веков главными золотыми монетами в международной торговле были сначала солиды, которые чеканили в Риме, а затем номисма и гиперпирон, чеканившиеся в Византии.

Первая золотая монета Древней Руси — златник — копировала византийскую чеканку.

После падения Константинополя производство византийской золотой монеты было прервано. Когда чеканка возобновилась в государствах, возникших на осколках империи, качество этих монет было гораздо ниже.

Нужен был новый международный золотой стандарт. Оставшееся вакантным место главной валюты занял флорентийский золотой флорин. Впервые монетный двор Флоренции отчеканил флорин в 1252 году. Монета весила 3,55 г. Содержание золота было очень высоким — не ниже 98,6%.

Текстиль в обмен на продовольствие

Богатейшие семьи Флоренции оплатили роспись капелл церкви Санта-Кроче. Фрески капеллы Барди, посвященной святому Франциску Ассизскому, создал Джотто

Фото: Archivio Antonio Quattrone / Mondadori Portfoliovia / Getty Images Богатейшие семьи Флоренции оплатили роспись капелл церкви Санта-Кроче. Фрески капеллы Барди, посвященной святому Франциску Ассизскому, создал Джотто

В начале XIV века Северная и Центральная Италия была «страной городов». В городах жил примерно каждый пятый человек, примерно в три раза больше, чем в других регионах Европы.

В XIII и начале XIV века особенно быстро росло население города-государства Флорентийская республика. Британский историк Уильям Дэй-младший в работе «The population of Florence before the Black Death: survey and synthesis» приводит следующие цифры. В 1175 году во Флоренции и на контролируемых городом прилегающих территориях проживало около 100 тыс. человек, причем в самом городе — не более 10 тыс. Примерно в 1325–1338 годах население города достигло пика — около 120 тыс. человек, еще около 300 тыс. человек — на контролируемых территориях.

Экономика Флорентийской республики бурно развивалась. Как и с ответом на вопрос, что было раньше — курица или яйцо, сложно сказать, что было раньше — начало бурного роста флорентийской экономики или появление новой качественной золотой монеты, ставшей стандартом европейской внешней торговли.

В конце XIII века и до начала 1340-х годов Флоренция занимала лидирующие позиции в дальней торговле и международном банковском деле. Росту экономики не мешала даже яростная борьба между двумя политическими партиями, названия которых всем известны из школьного курса истории,— гвельфами и гиббелинами. Гвельфы поддерживали папу римского, гиббелины — императора Священной Римской империи. Флоренция была гвельфской.

Флорентийская республика вела и внешние войны, чтобы расширить свою территорию. Городу с быстро растущим населением требовалось много продовольствия. «В 1280 году, когда город процветал, в неделю расходовалось восемьсот четвертей зерна. По налогам на ввоз через городские ворота мы определяем, что во Флоренцию ежегодно ввозилось пятьдесят пять тысяч коньо вина, а в изобильные годы на десять тысяч коньо больше. Каждый год в городе забивали четыре тысячи быков и телок, шестьдесят тысяч овец и валухов, двадцать тысяч козлов и коз, тридцать тысяч свиней». (Из книги «Новая хроника, или История Флоренции» флорентийского историка XIV века Джованни Виллани. Четверть — около 600 л или 438 кг. Коньо — 406,8 л).

Окрестные земли не могли обеспечить нужные объемы. Большая часть продуктов питания, а также керамика поставлялись из Южной Италии, Неаполитанского королевства. Флоренция, в свою очередь, поставляла в Неаполитанское королевство различные ткани и одежду. Из других европейских стран во Флоренцию завозили строительные материалы, бумагу, шерсть, из Азии — специи.

Экономику и политику Флоренции контролировали гильдии, профессиональные объединения. Они делились на 7 старших и 14 младших. Тремя самыми богатыми и влиятельными среди старших были гильдии шерстянщиков, гильдия менял и калимала, гильдия по импорту и обработке высококачественных тканей и торговле ими.

Сколько стоил флорин Счетно-денежной единицей во Флоренции XIV века была лира — мера веса серебра. Когда появился золотой флорин, его стоимость изначально приравнивалась к лире в соотношении 1:1. Однако со временем курс флорина стал расти, достигнув соотношения 1 флорин = 1,45 лиры. Во внешнеторговых операциях с Англией суперкомпании использовали обменный курс 1 фунт стерлингов = 6 2/3 флорина. Соотношение валюты XIV века и современных денег определить сложно из-за сильной разницы в устройстве экономики разных эпох, доступности тогда и сейчас различных товаров и услуг. Поэтому оценки весьма приблизительны. В зависимости от способа пересчета (уровень инфляции, паритет покупательной способности, уровень зарплат) один фунт стерлингов в 1340 году примерно соответствовал современным £750–5500. Соответственно, флорин, о котором идет речь в статье, в зависимости от метода пересчета равен современным £113– £825. Таким образом, долги английского короля флорентийским банкирам в современных деньгах измерялись бы сотнями миллионов фунтов стерлингов, а возможно, превышали миллиард фунтов.

Ведущие деловые предприятия республики занимались торговлей сырьевыми товарами в крупных объемах, общей торговлей, производством и банковским делом, так что их представители входили в состав нескольких гильдий сразу.

Безусловным лидером флорентийского бизнеса была компания семьи Барди. Она вела торговлю оливковым маслом и вином, но главным товаром была высококачественная шерстяная ткань. Так, в 1332 году шерстяной бизнес обеспечивал более половины прибылей компании.

По своим размерам компания Барди как минимум в полтора раза превышала своего ближайшего конкурента — компанию семьи Перуцци. Главные доходы Перуцци приносила торговля зерном.

В современной историографии за этими двумя предприятиями закрепилось название «суперкомпании». Так, известно, что в 1318 году активы Барди составляли 1 266 775 лир (878 тыс. флоринов). Активы Перуцци в 1335 году составляли 742 247 лир (512 тыс. флоринов).

Великий итальянский писатель и поэт Джованни Боккаччо проработал шесть лет учеником в банке Барди в Неаполе (работа ему не нравилась). Руководил этим отделением банка его отец — Боккачино ди Келлино.

Фото: Bettmann / Getty Images Пачино Перуцци, последнего руководителя компании Перуцци перед ее крахом в 1343 году, итальянские литературоведы считают прототипом Дионео, одного из рассказчиков в «Декамероне» Боккаччо.

В «Большую тройку» Флоренции входила также компания семьи Аччайуоли. Ее также иногда причисляют к суперкомпаниям.

В числе известных флорентийских семейных предприятий того времени были компании семей Скали, Бонаккорси, Фрескобальди, Альфани, Спини, Черчи, Пульчи, Римбертини, Моцци. В 1338 году во Флоренции насчитывалось более 80 банковских домов, многие из которых занимались также торговыми операциями.

Не только семейный бизнес

Хотя средневековые банковско-торговые компании Флоренции и носили имена купеческих семей, их основавших (Барди, Перуцци и т. п.), в XIV веке между семьями и фирмами нельзя было ставить знак равенства. Так, из 346 агентов компании Барди только около десяти были членами семьи Барди. Из 133 агентов компании Перуцци только 14 носили фамилию Перуцци. В числе акционеров обеих компаний было большое число представителей других флорентийских семей. При этом члены семей Барди и Перуцци были крупнейшими акционерами своих компаний.

Так, в 1300 году уставный капитал компании Перуцци составлял 124 тыс. лир (более 85 тыс. золотых флоринов; по грубой оценке, один золотой флорин по покупательной способности примерно соответствует современным $1 тыс.). Чуть менее 60% этой суммы внесли члены семьи Перуцци.

Появление золотого флорина помогло флорентийским компаниям распространить свое влияние на всю Европу.

За пределами родного города у компании Барди были многочисленные отделения в Италии, филиалы в Барселоне и Севилье, на Мальорке, в Париже, Авиньоне, Ницце, Марселе, Лондоне, Брюгге, Константинополе, Родосе, на Кипре и в Иерусалиме, даже в Африке, в Тунисе. Примерно такая же разветвленная региональная сеть была и у Перуцци. Крупными клиентами флорентийских суперкомпаний были римские папы и монархи. Их услугами пользовались также крупные феодалы, купцы, зажиточные граждане.

Запрещено, но очень нужно

Римская курия вела масштабные финансовые операции, в том числе нуждалась в переводах огромных сумм денег (десятины) из всех стран Европы, принявших христианство, в Рим.

При этом отношение Римско-католической церкви к банковскому делу было противоречивым.

В 1179 году на Третьем Латеранском соборе, созванном папой римским Александром III, было принято постановление о запрете ростовщичества под угрозой отлучения от церкви.

Ростовщики не должны были допускаться к причастию и принимать христианское погребение.

Банкирам приходилось обходить это ограничение, маскируя взимание процентов под видом других финансовых операций — например, платы за обмен валюты, транспортировку наличных.

Само слово «банк» вошло в языки многих стран мира из итальянского banco — стол, скамья, прилавок. Первые менялы вели операции за столом, установленным на рыночной площади. Если меняла разорялся, его прилавок ломали. Сломанный прилавок по-итальянски — banco rotto. Так средневековая Италия подарила миру еще один финансовый термин — банкрот.

В середине XII века крупнейшей финансовой организацией, сотрудничавшей с папским престолом, был религиозный орден тамплиеров. На рубеже XII и XIII веков курия активно пользовалась услугами римских банков, которые, в свою очередь, сотрудничали с банками Пистои и Сиены. Впоследствии сотрудничество с папским двором начали банки других итальянских городов, в том числе флорентийские.

Итальянские банкиры английского короля: Риччарди

Миниатюра XV века. Банковские операции первоначально проводились на столах и лавках (по-итальянски — banco), установленных на рыночных площадях

Фото: Bettmann / Getty Images Миниатюра XV века. Банковские операции первоначально проводились на столах и лавках (по-итальянски — banco), установленных на рыночных площадях

До восшествия на английский престол короля Эдуарда I английские монархи редко имели дело с итальянскими купцами, если не считать закупки предметов роскоши для двора и церковных платежей в Рим.

Эдуард I, еще будучи наследником престола, в 1270 году принял участие в восьмом крестовом походе. В 1272 году, узнав о смерти отца, он не стал торопиться с возвращением домой. После путешествия по Италии и Франции он вернулся в Англию только в 1274 году. За это время у него накопились крупные долги. Чтобы расплатиться с ними, Эдуард I обратился к компании Риччарди из Лукки. Итальянцы предоставляли королю крупные займы наличными, а также производили платежи третьим лицам от имени короля по его распоряжению. Все кредиты в ту эпоху были «беспроцентными», но в договоре с монархом присутствовали пункты о королевских «подарках» и «компенсации расходов». Например, в 1275 году компания Риччарди получила право собирать введенную королем таможенную пошлину на экспорт шерсти, шкур и войлока, составляющую около £10 тыс. в год (примерно соответствует современным £9,5 млн). Кроме того, компания Риччарди участвовала в сборе экстраординарных налогов и получала прибыль от перечеканки монет 1279 года. Компания вела не только банковские, но и торговые операции. Она получала почти половину контрактов на экспорт английской шерсти.

Итальянские деньги помогли королю Эдуарду I в завоевании Уэльса и подавлении восстаний валлийцев против власти англичан.

Король активно использовал овердрафт. В 1290 году долг Эдуарда I компании Риччарди составлял 54 180 фунтов 13 шиллингов, что примерно соответствует современным £64,2 млн (данные из работы «Кредитное финансирование в Средние века» доктора Тони Мура из Редингского университета). В течение следующих четырех лет король погасил большую часть долга, размер которого уменьшился до 18 924 фунтов 16 шиллингов и 7 3/4 пенса (примерно соответствует современным £22,4 млн).

Большая часть капитала Риччарди была вложена в дело — в выдачу займов и торговлю. Запас ликвидности был небольшим, что было вообще характерно для купцов в ту эпоху.

В 1294 году Эдуард I начал войну с Францией. Ему понадобились деньги для армии — много и срочно. Компания Риччарди не смогла их предоставить. Занять у других купцов также не получалось. К тому же война оборвала связи между Англией и Италией. Разозленный Эдуард I лишил Риччарди права сбора таможенных пошлин, а также приказал конфисковать активы компании. Во Франции король Филипп IV Красивый также приказал конфисковать активы Риччарди — за помощь врагу. Папа римский требовал, чтобы компания Риччарди провела церковные платежи. В 1301 году компания прекратила существование.

Но королю Эдуарду I по-прежнему нужны были деньги. Одалживать их пришлось у разных займодавцев под очень высокие проценты. Так, у купца из Ломбардии Альбиссо Фифанти король занял £265 (здесь и далее имеются в виду фунты того времени), а месяц спустя вернул £300 (это соответствует ставке в размере 152% годовых). Эдуарду I даже пришлось заложить королевские драгоценности в качестве обеспечения одного из займов. Драгоценности выкупила и вернула королю компания семьи Фрескобальди.

Итальянские банкиры английского короля: Фрескобальди

В течение нескольких лет после разрыва с Риччарди английский король занимал деньги у дюжины разных компаний. В 1299 году роль «королевского банка» заняла компания Фрескобальди, но крупные займы она стала предоставлять только начиная с 1302 года.

Взамен король предоставил флорентийцам право взимать таможенную пошлину на экспорт шерсти, а самой компании — право вывозить шерсть бесплатно. Фрескобальди получали прибыль от добычи серебра на королевских рудниках в Девоне, чеканки монеты на монетных дворах. Компания скупала земли, члены семьи Фрескобальди занимали денежные государственные должности.

В 1307 году Эдуард I скончался, на престол взошел его сын Эдуард II. При нем первое время Фрескобальди сохраняли роль «королевского банка». Британская энциклопедия приводит такую цифру: Эдуард I и Эдуард II с 1302 по 1310 год получили от Фрескобальди £150 тыс. В книге Адриана Белла, Криса Брукса и Тони Мура «Кредитное финансирование в Средние века. Займы английской короны в 1272–1345 годах» приводятся следующие цифры. С 1294 по 1312 год компания Фрескобальди предоставила английским королям займы на общую сумму £180 тыс. В 1310 году лорды-ордайнеры (группа аристократов, добивавшаяся реформ) потребовали от короля изгнать флорентийских купцов, но руководители компании покинули Англию только в 1311 году (согласно другим источникам — в 1312-м). В книге Белла, Брукса и Мура говорится, что компания Фрескобальди, вероятно, сумела вернуть большую часть средств, которые были предоставлены английским королям в виде займов, и, вероятно, могла также получить как минимум £20 тыс. в виде эквивалента процентов. Тем не менее потеря бизнеса в Англии привела компанию к банкротству банка, объявленному в 1315 году. Но некоторым членам семьи удалось продолжить деловую активность.

В 1308 году Фрескобальди начали производить вино. Члены семьи занимаются этим бизнесом уже восьмое столетие.

В настоящее время должность президента компании занимает Ламберто Фрескобальди, представитель 30-го поколения семьи.

Итальянские банкиры английского короля: Барди и Перуцци

Джотто расписал также капеллу Перуцци в церкви Санта-Кроче

Фото: Archivio Antonio Quattrone / Getty Images Джотто расписал также капеллу Перуцци в церкви Санта-Кроче

Компания Барди начала работать на английском рынке в 1267 году. Она предоставляла межбанковские займы Риччарди, когда компания из Лукки была «королевским банком». Барди выдавали небольшие займы Эдуарду I в период, когда у короля не было одного, «главного» банка, и Эдуарду II в начале его правления.

С 1290 по 1310 год займы Барди короне составили в общей сложности £4900. Хотя после изгнания Фрескобальди главным кредитором короля был генуэзец Антонио Пессаньо, со временем Эдуард II все чаще стал занимать деньги у Барди. Всего с 1311 по 1326 год Барди предоставили ему кредиты на общую сумму £68 тыс. Самые крупные заимствования были сделаны в 1315–1319 годах (в связи с войной с Шотландией и Великим голодом 1315–1317 годов). Но большую часть своего правления Эдуард II был для Барди крупным вкладчиком. Перуцци не работали с королем, но фаворит короля Хью Диспенсер-младший держал крупные средства в банке Перуцци.

В вывозе английской шерсти ведущее положение занимала компания Барди, но Перуцци и другим флорентийцам тоже что-то оставалось.

В 1327 году Эдуард II скончался, и его сменил на престоле сын, Эдуард III, возобновивший практику деда: ему выдают крупный кредит, а он предоставляет кредитору доступ к сбору части налогов и к рынку шерсти. В первые годы правления королю потребовались деньги на укрепление личной власти, затем, в 1332 году,— на очередную войну с Шотландией.

Главным банком нового короля в тот период стала суперкомпания Барди.

Выражение «перехватить до получки» плохо подходит к монархам, но кредитование английского короля выглядело похоже.

Эдуард III брал многочисленные краткосрочные займы и, погашая долг, брал новый заем.

Британский медиевист Эдмунд Фрайд изучил финансовую документацию о займах Барди королю за 1328–1331 годы (к сожалению, точные данные более позднего периода отсутствуют). За этот период Барди предоставили короне наличными и товарами в общей сложности £42 тыс. под обязательство вернуть более £53 тыс., включая эквивалент процентов. К началу 1332 года банк получил £45 тыс. и вексель на оставшиеся «проценты».

Начиная с 1332 года ситуация изменилась. Не только суммы королевских займов выросли. Эдуард III стал оплачивать долги с опозданием. Какие-то займы он, возможно, не вернул вовсе. Из-за нехватки документации точно выяснить это невозможно.

В 1337 году Эдуард III развязал войну против Франции. То был первый этап Столетней войны. Тогда задолженность короля Барди составляла £280 тыс. с учетом процентов. Уже в период подготовки к войне представители компании Барди, понимая, что в одиночку им не удастся удовлетворять финансовые запросы монарха, обратились к компании Перуцци с предложением объединить силы.

И флорентийские банкиры объединили силы в поддержке короля в борьбе за французский престол, который он считал своим по праву рождения (Эдуард был сыном сестры скончавшегося в 1328 году французского короля Карла IV). С сентября 1336 года по декабрь 1337 года две компании предоставили королю кредиты на общую сумму £82 400, в 1338 году — на £71 700.

Война продолжалась, крупные займы истощили ресурсы флорентийцев. Обращаться за помощью к другим банкирам не было смысла: Эдуард III кредитовался у кого только мог.

28 июня 1339 года появился документ о двух крупных «подарках» короля банкирам — £30 тыс. Барди и £20 тыс. Перуцци — «в память о времени, проведенном ими на службе королю, а также об их потерях, труде и расходах, понесенных ради него». Неизвестно только, были ли выплачены эти суммы.

4 августа 1339 года король при свидетелях пообещал выплатить долги Барди и Перуцци, а в случае, если он погибнет на войне, обещание должен будет выполнить его наследник.

Но в начале 1340-х годов у обеих суперкомпаний уже не было возможностей выдавать новые займы.

В 1343 году суперкомпания Перуцци объявила о банкротстве. В 1345 году обанкротилась компания Барди.

Не только короли

Вот что писал Джованни Виллани, к слову, партнер компании Перуцци с 1300 по 1308 год, в своей «Новой хронике»: «В январе 1345 года обанкротилась компания Барди, крупнейшее торговое предприятие в Италии. Причиной их несостоятельности явилось то, что они, как и Перуцци, вложили свои и чужие средства в дела короля Эдуарда Английского и короля Сицилии. Капитал, проценты и вознаграждение, обещанное Эдуардом компании Барди, достигали более девятисот тысяч золотых флоринов, которые он не мог выплатить из-за войны с французским королем. От короля Сицилии им причиталось около ста тысяч золотых флоринов. Перуцци следовало получить с английского короля примерно шестьсот тысяч золотых флоринов, а от короля Сицилии — около ста тысяч золотых флоринов и еще долг в триста пятьдесят тысяч золотых флоринов. Поэтому они не могли расплатиться с горожанами и с чужими, которым только Барди задолжали более пятисот пятидесяти тысяч золотых флоринов. Многие другие, более мелкие компании и частные лица, доверившие свое имущество Барди, Перуцци и другим банкротам, разорились, а те потерпели крах. Банкротство Барди, Перуцци, Аччайуоли, Бонаккорси, Кокки, Антеллези, Корсини, да Уццано, Перендоли и многих других мелких компаний и отдельных ремесленников, разорившихся в это время и раньше, как из-за тягот, наложенных коммуной, так и из-за непомерных займов, предоставленных вышеназванным правителям, о чем упоминалось частично (ибо полностью всего не перечислишь), было для нашей Флоренции великим бедствием и поражением, подобного которому никогда ранее не знала коммуна. Пусть читатель только представит себе, какую прорву денег и драгоценностей утратили наши граждане, из жажды наживы доверившие их королям и властителям».

Жадный король объявил дефолт, что привело к банкротству двух крупнейших компаний его времени. Объяснение простое, красивое, но не совсем точное.

Без короля, разумеется, не обошлось, но к краху семейных предприятий Барди и Перуцци привел целый ряд факторов.

C 1336 по 1339 год Флоренция была союзником Венеции в войне против правителей Вероны Скалигеров. По утверждению Виллани, тридцать месяцев войны стоили Флоренции 600 тыс. флоринов. Предприятия и граждане должны были принудительно купить долговые обязательства. Власти обещали возврат средств и выплату 15% годовых за счет будущего повышения налогов. Те, кто не верил в способность казны вернуть деньги, могли купить обязательства с гарантией банков. Тогда покупатель должен был получать 8% годовых, а компании — 5% годовых за счет предоставления гарантии.

В число шести граждан, которым была поручена ответственность за ведение войны, были Симоне Перуцци, Ридольфо Барди и Аччайуоли.

Из-за войны с правителями Вероны флорентийским банкирам стало сложнее привлекать средства. Патриотически настроенные местные жители предпочитали финансировать войну в надежде получить 15% годовых, а не класть деньги на долгосрочный депозит под 7% (такую ставку предлагал банк Перуцци).

Займы английскому королю поставили под угрозу развитый бизнес Перуцци во Франции. Обе суперкомпании в 1341 году потеряли одного из крупнейших клиентов. Папа римский Бенедикт XII разорвал связи с флорентийцами, недовольный их связями с его главным врагом — императором Священной Римской империи Людовиком IV Баварским.

В банкротстве компании Перуцци сыграли свою роль и ошибочные решения топ-менеджера. В 1336 году компанию возглавил Бонифацио Перуцци. При его предшественнике фирма понесла значительные убытки. Вывести ее в плюс Бонифацио решил за счет операций в Англии. Ранее он уже работал в этой стране как представитель компании. Именно Бонифацио заключил союз с Барди по кредитованию Эдуарда III. Глава фирмы переехал в Англию, а в штаб-квартире компании во Флоренции оставил заместителя — своего брата Пачино. В 1340 году Бонифацио умер, Пачино встал во главе компании. Единственное, что он сумел сделать до банкротства,— более или менее навести порядок в бухгалтерской отчетности фирмы.

Народ против Барди Представители семейства Барди активно вмешивались в борьбу за власть во Флоренции, противостояние грандов (знати) с пополанами (торговцами и ремесленниками). В ноябре 1340 года Барди вместе с членами семьи Фрескобальди и другими союзниками предприняли неудачную попытку государственного переворота. На рубеже 1342 и 1343 годов Барди были участниками одного из трех заговоров против избранного пожизненным правителем города Готье VI де Бриена, титулярного герцога Афинского. В июле 1343 года герцог был свергнут, а в сентябре того же года народ выступил против грандов. Вот что писал о тех событиях Джованни Виллани: «Все дворцы и дома Барди от Санта Лючия до площади Старого моста были подчистую разграблены простым людом за два дня и лишились всего убранства и утвари; даже соседние дома невозможно было отстоять от народного неистовства. Разграбленные дома подожгли, и в пожаре сгорели двадцать два больших и богатых дома и дворца. Нанесенный пожаром и грабежом ущерб оценивался в шестьдесят тысяч золотых флоринов. Так народный гнев положил конец борьбе между народом и Барди, причиной чего были их великая гордыня и стремление к превосходству. Удивительно, однако, что, благодарение Богу, посреди такой бушующей толпы, сражений и приступов этого дня, о которых мы рассказывали, во Флоренции не погиб ни один именитый горожанин, да и вообще было мало убитых, хотя раненых множество. Враждебность к Барди породила столь неуемную жажду разрушения, что из их жилищ уносили даже черепицу с крыши и никчемные предметы, а не то что дорогие вещи. Не только мужчины, но и женщины и дети не могли остановиться и прекратить грабеж».

Белл, Брукс и Мур отмечают, что Виллани, возможно, завысил суммы долга короля Эдуарда III Барди и Перуцци. По их подсчетам, Барди недополучили не 900 тыс. флоринов (£135 тыс.), а около £100 тыс., при этом около двух третей этой суммы составляют «подарки». Королевский долг перед Перуцци составлял около £70 тыс., из которых на «подарки» и сомнительные платежи приходится почти £65 тыс. То есть король по большей части вернул долги, но без процентов. Историки оговаривают, что они не принимали в расчет финансирование Барди и Перуцци их долгосрочных обязательств по государственному долгу эпохи Эдуарда III, которые могли быть значительными.

В период с 1345 по 1348 год, уже после объявления банкротства компании Барди, английский король выплатил ее представителям более £23 тыс., а затем он и его внук Ричард II время от времени производили платежи, пока остаток долга не был списан в 1391 году. Кроме того, Эдуард и Ричард защитили компании Барди и Перуцци от судебных разбирательств, инициированных их английскими кредиторами.

Вслед за войной со Скалигерами последовал новый военный конфликт. Правитель Вероны Мастино I делла Скала предложил купить город Лукку сразу двум городам-республикам — Флоренции и Пизе. Он понимал, что для флорентийцев неприемлемо, чтобы этот город стал пизанским, так как это нарушило бы торговые маршруты Флоренции. Флоренция купила город за 250 тыс. флоринов. 11 августа в город вошло флорентийское ополчение. Но уже 22 августа пизанские силы начали осаду города. Отстоять его не удалось. 6 июля 1342 года флорентийский гарнизон был выведен из Лукки.

В 1339–1340 годах на Италию обрушился сильный голод, который, по словам Виллани, унес 4 тыс. жизней. После 1340 года экономика города-государства пережила депрессию с высокими ценами на продукты питания и массовыми банкротствами горожан.

Весной 1348 года во Флоренцию пришла «черная смерть» — пандемия чумы. К 1351 году население города сократилось более чем вдвое — до 45–50 тыс. человек.

Следующая суперкомпания возникла во Флоренции только полвека спустя: в 1397 году открылся банк Медичи.

Алексей Алексеев