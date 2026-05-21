«В региональном бизнесе большой потенциал для роста»

О том, как банк выстраивает работу с бизнесом и госсектором в действующих экономических условиях, рассказала «Деньгам» член правления, глава блока корпоративного бизнеса ТКБ Банка Татьяна Сатина.

— ТКБ Банк исторически специализируется на обслуживании юридических лиц. С учетом текущей ситуации в экономике какие у вас планы по росту портфеля на 2026 год?

— Действительно, работа с корпоративными клиентами заложена в ДНК банка. Наш корпоративный кредитно-гарантийный портфель составляет порядка 250 млрд руб., а средние остатки на счетах юрлиц — порядка 140–150 млрд руб. В этом году мы планируем увеличить портфель на 15–20%. Мы видим, что 2025 год был непростым для бизнеса, а 2026 год не обещает улучшений. Те вопросы, с которыми сегодня сталкивается бизнес,— повышение налогов, высокая ключевая ставка, ужесточение проверок — отражаются и на нас. Как и другие банки, мы пересмотрели условия кредитования и стали более избирательны к заемщикам. Тем не менее мы по-прежнему считаем это направление целевым и готовы работать с надежными клиентами.

— Есть ли новые отрасли или ниши, за счет которых вы планируете расширять бизнес?

— Мы продолжаем работать со всеми отраслями, на которых специализировались, в том числе лизинговой, с подрядчиками в инфраструктурном строительстве, задействуя дополнительные инструменты защиты, к примеру, при выдаче гарантий предлагаем оформить страховку. Спрос на такие условия растет, только за последнее время к нам перешло несколько компаний. Их не устроило требование размещать 100% залогового депозита для перевыпуска гарантии. Мы предложили компромисс: 70% покрытия обеспечивает страховка, а оставшиеся 30% — по прежней, более удобной для клиента схеме. Да, это влечет удорожание, но позволяет не изымать из оборота все деньги.

Также мы видим перспективы в расширении работы с медицинской отраслью. В этот сегмент входят поликлиники, аптечные сети и производственные предприятия, особенно в Санкт-Петербурге, где развит фармкластер. Сейчас мы активно наращиваем компетенции, чтобы лучше понимать потребности таких клиентов, и стремимся предлагать им не только кредитные, но и другие финансовые продукты, включая лизинг оборудования.

Вторым приоритетным направлением для нас становится IT-сектор, который сейчас активно замещает иностранную инфраструктуру. Мы делаем ставку на развитие гарантийных продуктов для IT-компаний — лимиты на возврат аванса, исполнение контрактов, а также иные безрисковые инструменты.

— Спрос на банковские гарантии растет?

— В целом по портфелю банковских гарантий мы ждем рост в этом году на уровне около 20%. Однако подход банков к выдаче гарантий изменился: если раньше преобладали бланковые гарантии, то теперь чаще требуется обеспечение или более высокая стоимость. Сегодня наблюдается тренд на удорожание гарантий — в некоторых регионах средняя стоимость выросла в разы, например, с 2% до 4%. Но сегодня и 5%, и 6% за выдачу гарантии никого не отталкивает. Это связано с повышенной дефолтностью и пересмотром риск-профилей, а также с расширением страховых инструментов.

— Насколько активно банк работает с компаниями госсектора?

— С конца 2025 года мы сделали акцент на работе с российскими системообразующими компаниями, а также с компаниями с государственным участием. В частности, мы внедрили новый кредитный продукт — «Казначейская линия». Он предназначен не только для госкомпаний, но и для системообразующих организаций, независимо от формы собственности. Этот продукт позволяет нам конкурировать с крупными игроками, предлагая короткие транши и привлекательные ставки для финансово устойчивых компаний с высоким финансовым рейтингом. Мы также исторически работаем с федеральными казенными предприятиями, собственником которых выступает Российская Федерация в лице различных ведомств. Мы продолжаем по запросу кредитовать такие организации на стандартных условиях, предоставляя, к примеру, невозобновляемые кредитные линии. Также мы тестируем кредитование субъектов и муниципалитетов на конкурсной основе. Это новое направление для ТКБ. Мы участвуем в конкурсах, где можем предложить более выгодные условия за счет особенностей рейтингования и нагрузки на капитал. В нескольких конкурсах мы уже победили. Таким образом, мы расширяем спектр клиентов и продуктов, чтобы увеличить кросс-доход и укрепить позиции на рынке, несмотря на конкуренцию с крупными банками и особенностями работы с государственными структурами.

— Есть ли у вас планы увеличить объемы кредитования госкомпаний?

— Да, мы планируем существенно увеличить объемы кредитования в этом направлении.

— Какие продукты востребованы среди компаний госсектора?

— Вполне стандартные запросы, как и у частного бизнеса. Конечно, есть нюансы. Как правило, для компаний с госучастием, а также муниципалитетов, субъектов, нужна закупка, поэтому между запросом клиента или нашим желанием поучаствовать в конкурсе и реальным заключением договора проходит больше времени, нежели с обычной компанией—юридическим лицом.

Также и по депозитам требуется проведение закупочных процедур, что удлиняет период исполнения запроса. Для остатков на счете, напротив, их проведение не требуется, что облегчает для таких компаний возможность получения процентного дохода на остатки.

— Какие преимущества дает региональная специфика вашего банка при работе с корпоративными клиентами?

— В региональном бизнесе мы видим большой потенциал для роста. Доля регионов в нашем кредитно-гарантийном портфеле составляет менее 20%, в пассивах на них приходится почти 50%. За последние три года наша региональная сеть выросла в разы. Мы считаем, что в регионах есть значительные возможности для расширения. Мы делаем ставку на развитие в регионах, особенно на фоне того, что многие банки сокращают свою сеть или корректируют условия. Цель этого года — занять освободившиеся ниши и увеличить долю рынка.

Татьяна Павлова