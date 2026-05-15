Почти 80% пермяков хотели бы установить «умный дом» в будущем жилье

78% жителей Перми хотят внедрить технологии «умного дома» в своем будущем жилье, а 20% опрошенных уже используют цифровые сервисы. Исследование среди пермяков об отношении к умным технологиям провела компания «Кортрос», реализующая строительство цифрового микрорайона в районе ДКЖ в Перми. Согласно полученным данным, самыми распространенными «умными сервисами» стали цифровые помощники: роботов-пылесосов назвали 38%, а голосовых ассистентов — 37%. Более 20% респондентов пользуются удаленным видеонаблюдением и видеодомофонами, а также «умными» бытовыми приборами. Самым неизвестным решением, согласно проведенному исследованию, оказались «умные шторы». Пользователи также мало знают о возможностях интеллектуального управления климатом в квартирах и о датчиках контроля движения.

Наиболее востребованными функциями (более 40% ответов) стали системы безопасности, например, защита от протечек воды и утечек газа, противопожарные датчики, датчики дыма и температуры, а также видеонаблюдение с интеграцией ИИ и на уровне всего города.

Напомним, федеральный девелопер «КОРТРОС», реализует комплексное развитие территории 25,3 га в пермском микрорайоне ДКЖ. В жилищное строительство на этой территории группа инвестирует 25 млрд руб. Застройщик заключил с краевыми властями и IT-компанией «Юникорн» соглашение о развитии площадки. Для микрорайона планируется создать единую цифровую среду с современными сервисами и приложениями, которые будут управлять жилыми домами, объектами социнфраструктуры, коммерческими зданиями и поддерживать взаимодействие с органами власти.