Для ликвидации аварии на коллекторе в Энгельс прибудут еще две насосные станции

15 мая на место аварии на самотечном коллекторе на ул. Менделеева в Энгельсе прибудут еще две насосные станции. Благодаря этому увеличится перекачка и снизятся локальные подтопления, сообщил глава Энгельсского района Максим Леонов.

Сейчас свод разрушенного участка забетонирован для безопасности на время работ по горизонтально-направленному бурению. Ремонт ведется круглосуточно. В частном секторе и подвалах многоквартирных откачивают воду, территории дезинфицирует областная дезинфекционная станция, уточнил господин Леонов.

Напомним, авария на коллекторе произошла 30 апреля из-за износа сетей. Поврежден 20-метровый участок. 5 мая в городе ввели режим ЧС, подачу воды прекратили. Власти пообещали перерасчет, чиновники ЖКХ получили выговоры. Водоснабжение в дома временно возобновили 11 мая. В тот же день в городе ввели режим гиперхлорирования воды, который продлился до 14 мая. Санитарную обработку подтопленных домов и соцучреждений начали 13 мая.

