В Энгельсе начали санитарную обработку подтопленных домов и соцучреждений

В Энгельсе приступили к санитарной обработке социальных учреждений и многоквартирных домов в зоне подтопления. Откачка воды со дворов продолжается, сообщил глава Энгельсского района Саратовской области Максим Леонов.

В Энгельсе уже две недели устраняют последствия коммунального ЧП

Фото: t.me / leonovmg В Энгельсе уже две недели устраняют последствия коммунального ЧП

Сейчас, по словам главы муниципалитета, пропускная способность канализационного коллектора снижена. «Прием сточных вод обеспечивается по временной схеме: задействованы одна линия диаметром 500 миллиметров, вторая линия диаметром 350 миллиметров, а также несколько насосов меньших диаметров 160 миллиметров», — сообщил господин Леонов.

Специалисты МУП «Энгельс-Водоканал» регулируют прием в ручном режиме, отдельные КНС могут временно отключаться. Из-за этого происходят локальные подтопления в некоторых районах города. «Если не сдерживать поток, уровень сточных вод на аварийном участке может достичь критической отметки и полностью заблокировать возможность проведения дальнейших восстановительных работ», — рассказал глава Энгельсского района.

Сегодня на аварийном участке коллектора будут готовить отверстие для прокладки трубы. Кроме этого, ведутся работы по ликвидации последствий на поверхности.

Авария на коллекторе на ул. Менделеева произошла 30 апреля из-за износа сетей, поврежден 20-метровый участок. 5 мая в Энгельсе ввели режим ЧС. Власти пообещали перерасчет, чиновники ЖКХ получили выговоры. Воду в дома жителей Энгельса, оставшихся из-за аварии на коллекторе без водоснабжения, начали подавать 11 мая с 14:00. В тот же день в городе ввели режим гиперхлорирования воды, который продлится до 14 мая. В администрации района уточнили, что содержание свободного хлора перед подачей в сеть будет поддерживаться на уровне 1,2 мг/л.

Марина Окорокова