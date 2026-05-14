Потерпевшими по делу нижегородского модельного агентства признали 399 человек

В Нижнем Новгороде завершено расследование второго уголовного дела о мошенничестве в модельном агентстве «Мэри Вэй». По данным полиции, фигурантами по делу проходят 15 человек — организатор агентства и ее доверенные лица.

«Фирма имела офисы в девяти регионах, в том числе на территории Нижнего Новгорода и Москвы. Фигуранты позиционировали себя как профессионалы по обучению и продвижению моделей, вокалистов, теле- и радиоведущих, SMM-специалистов, гарантируя дальнейшее трудоустройство обратившихся к ним граждан»,— сообщили в полиции.

Для начала карьеры клиентам агентства нужно было пройти несколько платных онлайн-курсов стоимостью от 50 до 200 тыс. руб. Многие из них вынуждены были брать кредиты или устраиваться в агентство на работу, вместо трудового договора заключая договор об оказании платных услуг.

Потерпевшими по этому уголовному делу признали 399 человек, ущерб составил более 65 млн руб. За время предварительного расследования потерпевшим возместили 9 млн руб. В качестве обеспечительной меры на имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму 72 млн руб.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд Нижнего Новгорода для рассмотрения по существу.

Как писал «Ъ-Приволжье», там уже рассматривается одно уголовное дело в отношении экс-управляющей модельного агентства и троих кастинг-директоров. По этому делу предварительный ущерб, причиненный 50 потерпевшим, оценивался в 2 млн руб.

Андрей Репин