СКР вновь пытается забрать у полиции дело о мошенниках из модельного агентства

Председатель СКР Александр Бастрыкин спустя почти год повторно потребовал от территориального подразделения в Нижегородской области забрать в свое производство уголовное дело о мошенниках, действовавших в Нижнем Новгороде под видом модельного агентства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Приволжье», полиция сообщила о возбуждении дела в мае 2024 года. Тогда были задержаны директор и сотрудница модельного агентства.

По данным следствия, агентство «Мэри Вэй» работало в 10 городах, в том числе в Нижнем Новгороде и Москве. Сотрудники предлагали обучать и продвигать моделей, вокалистов, теле- и радиоведущих, гарантируя трудоустройство. Соискателям предлагали пройти курсы стоимостью от 50 тыс. руб. до 200 тыс. руб. Если студент агентства не мог заплатить, ему предлагали взять кредит или устроиться в «Мэри Вэй» на работу. При этом вместо трудового договора пострадавшие подписывали договор об оказании платных услуг. Предварительный ущерб, причиненным 50 потерпевшим, оценивался в 2 млн руб.

Уже спустя два месяца потерпевшие пожаловались на волокиту с процессуальными проверками и попросили изъять уголовное дело из органов внутренних дел в СК РФ.

Однако дело до сих пор находится у полиции, в связи с чем потерпевшие вновь пожаловались Александру Бастрыкину. Они сообщают, что, несмотря на возбужденное в МВД уголовное дело, их продолжают запугивать и вымогать крупные суммы денег. По данным СКР, ранее в прокуратуру было направлено ходатайство о передаче материалов в производство СУ СКР, однако надзорный орган ходатайство следствия отклонил. Сейчас следственное управление вышло с повторным ходатайством.

Галина Шамберина