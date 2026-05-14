«Росатом» завершил сборку реактора для нового ледокола «Ленинград»

На заводе «ЗиО-Подольск» (Московская область) прошла контрольная сборка реакторной установки РИТМ-200 для атомного ледокола «Ленинград». Как сообщили в пресс-службе компании «Росатом», это финальный этап многолетнего цикла производства: все узлы собираются в проектном положении с точностью до тысячных долей миллиметра, что позволяет убедиться в готовности изделия к монтажу в корпус судна. Гарантированный срок службы установки — не менее 40 лет.

«Ленинград» — это строящийся российский универсальный атомный ледокол проекта 22220 (ЛК-60Я), заложенный 26 января 2024 года на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге Фото: Пресс-служба «Росатома» РИТМ-200 стал 13-м по счету, выпущенным предприятием Фото: Пресс-служба «Росатома»

РИТМ-200 стал 13-м по счету, выпущенным предприятием. Ранее завод изготовил десять установок РИТМ-200 и два более мощных РИТМ-400. «За эти годы мы накопили колоссальный объем знаний и навыков и сегодня обладаем компетенциями, которых нет ни у кого в мире»,— заявил руководитель «ЗиО-Подольска» Антон Лебедев.

«Ленинград» — это строящийся российский универсальный атомный ледокол проекта 22220 (ЛК-60Я), заложенный 26 января 2024 года на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. Это шестой ледокол в серии самых больших и мощных в мире судов, предназначенный для обеспечения круглогодичной навигации в западном районе Арктики. Планируется, что «Ленинград» усилит атомный флот России для развития Северного морского пути.

Карина Дроздецкая