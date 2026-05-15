«Биохакинг может порождать тревожность»

Набирающий обороты биохакинг, предполагающий поддержание здоровья в том числе с применением биологически активных добавок (БАД), может таить в себе опасности. Как не оказаться в ловушке тотального контроля над организмом, “Ъ” рассказал советник директора НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава РФ Алексей Веремеев.

Фото: личный архив Алексея Веремеева

— В последнее время наблюдается всплеск интереса к биохакингу — детальному контролю за образом жизни, включая прием БАДов. Почему эта стало популярным явлением?

— Этот защитный эффект человеческой психики называется «иллюзия контроля». Когда внешняя среда становится хаотичной — пандемия, экономическая турбулентность, информационная перегрузка, военные конфликты,— человек ищет пространство, где можно восстановить ощущение самостоятельности. В этой ситуации кажется, что собственное тело можно «взять под контроль». Но есть и более глубокий слой. Люди начали понимать, что привычная нам медицина хорошо работает с острыми состояниями, но хронически не успевает за профилактикой. Это показал COVID-19, что заставило думать с акцентом на профилактику, на построение своих собственных резервов. Рост интереса к биохакингу — это ответ на системный сбой в парадигме здравоохранения, инвестировавшей десятилетиями в лечение, а не в предотвращение заболеваний.

— Какое место занимают БАДы в системе биохакинга?

— В логике биохакинга БАД — не «таблетки для здоровья», а инструментарий для коррекции дефицита витаминов и оптимизации биохимического фона организма. Врач, назначая БАДы, должен использовать качественный подход, начинающийся с диагностики.

— Как вы подходите к оценке доказательной базы для каждого конкретного препарата?

— Я работаю в трех уровнях доказательности. Первый — систематические обзоры и метаанализы. Второй — клинические исследования с контрольными группами. Третий — механистические исследования на клеточном и молекулярном уровне. Многие добавки демонстрируют эффективность в исследованиях на дефицитных популяциях, но не работают у людей с нормальным нутритивным статусом (обеспеченность организма питательными веществами, включая соотношение мышечной и жировой массы.— “Ъ”). Принимать витамин D, когда у вас норма,— это выброшенные деньги.

— Где проходит грань между осознанным биохакингом, направленным на оптимизацию здоровья, и неконтролируемым самолечением с помощью БАДов?

— Вот типичные ошибки при приеме БАДов: люди принимают 15–20 добавок одновременно, не учитывая синергию и антагонизм. Высокие дозы цинка вытесняют медь. Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) конкурируют за абсорбцию. Один из самых опасных сценариев — отказ от необходимой фармакотерапии в пользу «натуральных» альтернатив. Кроме того, многие биохакеры ожидают быстрых результатов. Но большинство превентивных вмешательств работают в горизонте месяцев и лет, а не недель. Самый тонкий момент — биохакинг может порождать тревожность, связанную со здоровьем. Это когда человек отслеживает десятки биомаркеров и постоянно ищет «отклонения», которые нужно «исправить». Биохакинг требует не только биохимической грамотности, но и психологической зрелости.

— С точки зрения биохакинга, насколько приемлемо использование БАДов, не прошедших должную сертификацию или происходящих из серых каналов?

— Здесь я буду жестким: даже хорошо образованный биохакер не может гарантированно отличить легальный безопасный продукт от серого аналога. Ситуация пока остается тревожной. Только с начала 2025 года заблокировано 5,3 млн упаковок БАДов, и среди причин — содержание сибутрамина, препарата для похудения, снятого с оборота в ряде стран, лития, незарегистрированных гормональных веществ.

Интервью взяла Виктория Колганова